Am Mittwoch beginnt auf dem Messeglände in Friedrichshafen die internationale Luftfahrtmesse "AERO". Schwerpunkte liegen in diesem Jahr auf Nachhaltigkeit und Geschäftsreiseflugzeuge.

Segelflieger, Ultraleicht- und Motorflugzeuge, Hubschrauber, Drohnen und Geschäftsflugzeuge: Rund 300 Fluggeräte sind von Mittwoch bis Samstag auf der 31. internationalen Luftfahrtmesse "AERO" in Friedrichshafen zu sehen. In zwölf Hallen informieren 750 Aussteller über die neusten Trends. Unter anderem wird auch ein Eurofighter der Bundeswehr zu sehen sein. Er landete bereits am Montagabend am Flughafen in Friedrichshafen.

Die "AERO" gilt als Leitmesse für die allgemeine Luftfahrtbranche (zivile Luftfahrt mit Ausnahme des Linien- und Charterverkehrs). Auf keiner anderen Messe in Europa gibt es laut Ankündigung mehr Geschäftsreiseflugzeuge zu sehen. Insgesamt befände sich die Luftfahrtbranche im Aufwind, so die Messeveranstalter. Sowohl bei den großen Airlines als auch bei privaten Nutzern steige die Nachfrage nach Flugzeugen und geschultem Personal.

Mehr Nachhaltigkeit: Messe "AERO" zeigt Elektroflugzeuge

In Zeiten des Klimawandels betonen die Messeverantwortlichen, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Luftfahrt eine wichtige Rolle auf der "AERO" spiele. So zeigen Forschende, Hersteller und Dienstleister ihre Lösungen für mehr Nachhaltigkeit. Darunter sind etwa neueste Elektroflugzeuge, ultraleichte Flieger aus neuen Materialen oder Wasserstoff-Antriebe. Am Donnerstag findet eine "e-Flight Airshow" statt, bei der elektrisch-angetriebene Flugzeuge am Himmel zu sehen sein werden. Gleichzeitig sind

Viele Messebesucher kommen mit dem eigenen Flugzeug und landen am Bodensee-Airport in Friedrichshafen. Pressestelle Pressestelle AERO 2025

Wegen Luftfahrtmesse ist am Flughafen Friedrichshafen mehr los

Wegen der Messe ist am Bodensee-Airport in Friedrichshafen mehr los als gewöhnlich. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher reisen mit eigenen Flugzeugen zur Messe. Insgesamt 1.000 zusätzliche Landungen und Starts erwartet der Flughafen. Insgesamt rechnet die Messe mit mehr als 30.000 Besuchern aus 80 Ländern.