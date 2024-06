per Mail teilen

In fünf Tagen geht sie endlich los: Die Fussball-Europameisterschaft in Deutschland. Der dreimalige Europameister Spanien ist einer der Mitfavoriten auf den Titel und schlägt sein Lager während des Turniers in Donaueschingen auf. Kurz vor der Ankunft der „Furia Roja“, wie die Spanische Nationalmannschaft genannt wird, gibt es dort aber noch einiges zu tun.