Zollbeamte haben am Bahnhof in Konstanz einen Mann erwischt, der offenbar Kokain schmuggeln wollte - und zwar in seiner Unterhose.

Überraschung in der Unterhose: Zollbeamte des Hauptzollamtes Singen haben bei einer Kontrolle Kokain im Schritt eines Zugpassagiers aus der Schweiz gefunden. Laut Mitteilung hatte der Zollhund Rex bei dem 40 Jahre alten Reisenden angeschlagen. Die Beamten fanden dann eine kleine Menge Marihuana in dessen Rucksack. Weil der Mann aber eine "auffällige Ausbuchtung" an seiner Hose gehabt habe, sei er noch genauer unter die Lupe genommen worden, schreibt das Zollamt. Kokain in Tennissocke versteckt in der Unterhose Dabei wurden zwei Päckchen mit Kokain entdeckt, in Folie verpackt und versteckt in einer Tennissocke, die der 40-Jährige sich "in die Unterhose gestopft hatte". Nach Angaben des Zolls waren die Drogen 10.000 Euro wert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte der Mann seine Reise - er wollte nach Berlin - fortsetzen. Ihn erwartet jetzt aber ein Strafverfahren.