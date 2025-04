Das Feldhasen-Monitoring-Programm des Landes Baden-Württemberg

Das Monitoring, also die Zählung des Feldhasen ist ein wichtiger Indikator für Biodiversität und von großer Bedeutung für die zukünftige Ausgestaltung der Agrarlandschaft in Baden-Württemberg, schreibt die Wildforschungsstelle in ihrem aktuellen Feldhasenbericht. Neben der Erfassung des Feldhasen in der jährlichen Reviererhebung, wo das Vorkommen in den baden-württembergischen Jagdrevieren abgefragt wird, wird die Feldhasenpopulation im Frühjahr wie auch im Herbst in ausgewählten Zählrevieren durch engagierte Jägerinnen und Jäger in Kooperation mit dem Landesjagdverband Baden-Württemberg erfasst. Bisher wurden über 200 Jagdreviere in der Methode durch die Wildforschungsstelle geschult. Im bundesweiten Vergleich liegt Baden-Württemberg durch das große Engagement der Jägerschaft in der Anzahl an Feldhasen-Zählrevieren mit an der Spitze. Durch die kontinuierliche Teilnahme an dem Programm und durch die hohe Anzahl an Revieren kann die Entwicklung des Feldhasen gut abgeschätzt werden.