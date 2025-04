Der Pegel des Bodensees ist aktuell so niedrig wie lange nicht mehr. Das sorgt deutschlandweit für Aufsehen. Touristiker betonen "neue Perspektiven".

Das Konstanzer Stadtmarketing hat zu einem gelasseneren Umgang mit dem derzeitigen Niedrigwasser im Bodensee aufgerufen. Man könne der Situation durchaus Positives abgewinnen, teilt das Unternehmen mit. "Der aktuell niedrigere Pegel bringt an manchen Stellen neue Uferlandschaften zum Vorschein und sorgt für außergewöhnliche Perspektiven - ein besonderes Highlight für alle, die gerne spazieren gehen, die Natur beobachten und fotografieren", heißt es in der Mitteilung vom Donnerstag weiter. Man könne es als Naturphänomen betrachten, durch das in Konstanz nun "neue Farben und Formen" sichtbar würden.

Wenig Wasser im Bodensee

"Auch wenn der aktuelle Pegelstand niedrig ist, ist dies für diese Jahreszeit keineswegs ungewöhnlich", so das Konstanzer Stadtmarketing. "Jeder See unterliegt natürlichen Schwankungen und so gibt der Bodensee momentan Perspektiven auf einzigartige Farben und Formationen frei."

Derzeit erinnern einige Bereiche an andere Küstenregionen - nur mit den nahen, schneebedeckten Alpen im Hintergrund.

Durch das wenige Wasser des Bodensees ist der Grund bei Konstanz deutlich sichtbar. Pressestelle MTK-Achim Mende

Darum ist der Wasserstand am Bodensee so niedrig

Der niedrige Wasserstand hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Auch im Netz beschäftigt das Thema gerade zahlreiche Userinnen und User. Auf Google gibt es derzeit viele Suchanfragen dazu, beispielsweise nach "Bodensee stinkt". Ursache für den niedrigen Wasserpegel sind geringe Regenfälle und wenig Schmelzwasser aus den Alpen. Das liegt daran, dass auf den Bergen im Einzugsgebiet des Rheins, der in den Bodensee fließt, weniger Schnee liegt als im langjährigen Durchschnitt.

Der Seegrund ist auch in weiteren Teilen des Bodensees sichtbar. In Lindau ist zum Beispiel die Hoy, die kleinste Bodenseeinsel 100 Meter vom bayerischen Ufer entfernt, zu Fuß erreichbar. In Konstanz und vielen anderen Teilen des Sees stand der Pegelstand am Freitag bei etwas mehr als 2,70 Metern. "Der aktuelle Seewasserstand liegt 35 cm niedriger als der saisonal mittlere Wert für diesen Kalendertag", erklärte ein Sprecher der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg Anfang der Woche. Ein Rekordwert sei das jedoch nicht. Seinen niedrigsten Wasserstand erreiche der Bodensee üblicherweise in den Wintermonaten. Der letzte Tiefstand sei am 15. Februar 2006 gemessen worden mit 2,29 Metern. Das sei 43 Zentimeter niedriger als derzeit.