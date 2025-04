Machtlos gegen Kriminelle? Wenn Integration scheitert

Moderator Florian Weber diskutiert live vor Ort mit aus dem Unimog-Museum in Gaggenau mit Bürgern und Politikern über Wirtschaftsprobleme in der Region. Die Bürger haben Angst vor einem finanziellen Abstieg, insbesondere die Mittelschicht in Baden-Württemberg spürt die Folgen am eigenen Geldbeutel. Der wirtschaftliche Rückgang in der Autobranche zieht einen Dominoeffekt nach sich und betrifft auch Kommunen, die mit Gewerbesteuereinbußen kämpfen. Besonders junge Menschen machen sich Sorgen um ihre Zukunft.

Mit:

Florian Weber (Moderator)

Wahlkreiskandidaten Lukas Hornung (SPD)

Alexander Arpaschi (AfD)

Jürgen Creutzmann (Linke)