Zwei Windräder wurden erst im Dezember in Betrieb genommen. Doch seit Wochen stehen sie still - wegen Beschwerden.

Das Landratsamt Göppingen wartet derzeit auf die Ergebnisse der Untersuchung zweier Windräder im Schurwald (Kreis Göppingen). Denn seit die Windkraftanlagen im Dezember in Betrieb genommen wurden, sollen sie ein lautes Brummen von sich gegeben haben, so das Landratsamt Göppingen. Anwohner hätten sich immer wieder beschwert. In der vergangenen Woche habe der Betreiber die zwei Windräder im Windpark Königseiche untersucht, so das Landratsamt weiter. Die Ergebnisse und damit die Ursache für die Geräusche der Windanlagen seien noch unklar.

Anwohner im Kreis Göppingen beschweren sich: Windräder werden abgestellt

Monatelang beklagten Anwohner ein lautes Brummen. Besonders betroffen sei die Ortschaft Baiereck (Kreis Göppingen), so die Bürgerinitiative Pro Schurwald. Sie hat sich demnach über Monate dafür eingesetzt, dass etwas gegen die Lärmbelästigung getan wird. Mitte Februar wurde dann zunächst der Nachtbetrieb eingestellt, so das Landratsamt. Seit Anfang März stehen beide Windräder ganz still.

Möglicher Schaden im Getriebe der Windräder

Aktuell warte das Landratsamt noch auf die Ergebnisse der durchgeführten Auffälligkeitsmessungen. Eine mögliche Ursache für das tiefe Brummen der Windräder könnte das Getriebe sein. Das stehe aber nicht zweifelsfrei fest, so das Landratsamt weiter. Ob die Anlagen vor Ort repariert werden können, sei noch unklar.

Bis es eine technische Lösung für die Geräusche der Windräder gebe und diese umgesetzt werden könne, bleibe die Windkraftanlage bis auf weiteres außer Betrieb, teilte das Landratsamt dem SWR auf Nachfrage mit. Wann die zwei Windräder wieder in Betrieb genommen werden können, stehe noch nicht fest.