Hohe Kilt-Dichte: Während die Dudelsack-Klänge schon seit gestern die Fans begeistern, sind Straßen für das Risikospiel gesperrt. Alles rund um die Partie Schottland-Ungarn hier im Liveticker.

17:33 Uhr Auch die Schotten sind offenbar gern mit dem Wohnmobil unterwegs Nicht nur die dänischen Fans, sondern offenbar auch die schottischen haben in Deutschland Wohnmobile gemietet und sind zur EM im Land unterwegs. Aktuell stehen einige in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Natürlich entsprechend beflaggt - und ein Teil des Biervorrates wurde wohl auch schon vernichtet heute... Wohnmobile in Fellbach im Rems-Murr-Kreis, die offenbar schottische Fans gemietet haben... SWR Nicole Freyler AUTOR/IN Nicole Freyler

17:25 Uhr Public Viewing in der schottischen Fan Zone im Stadtgarten 90 Quadratmeter LED-Wand plus noch Übertragungen mit kleineren Bildschirmen im erweiterten Fanbereich in der Breitscheidstraße für die Schotten und Schottinnen. Aufgebaut am Freitag und Samstag - vor dem Eintreffen der schottischen Fans im Stadtgarten: Am Freitag und Samstag wurde das Public Viewing für die schottischen Fans im Stadtgarten aufgebaut. in.Stuttgart Und mit Fans: Der Stadtgarten fest in schottischer Hand. SWR Luis Manzi

17:18 Uhr Unfall in Bad Cannstatt sorgt für weitere Verkehrsprobleme Wie Feuerwehr und Polizei Stuttgart mitteilen, hat es in Bad Cannstatt im Bereich Daimlerstraße/Waiblinger Straße einen Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Auto gegeben. Deswegen komme es zu Verzögerungen und Rückstaus. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu meiden, wenn es geht. Zwei Personen seien verletzt worden; wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.

16:59 Uhr "Wir haben eine unglaubliche Zeit in Deutschland!" Sie haben "eine unglaubliche Zeit in Deutschland": Brian Reid, Justin Paton, Colin Young, Andy Reid (von links nach rechts). SWR Luis Manzi Ob jung oder alt, die Schotten schreiben in Deutschland allesamt ihre eigene Geschichte. Doch eines beobachte ich in den Gesprächen immer wieder: ihre Dankbarkeit gegenüber Deutschland als Gastgeberland. Brian Reid erzählt in der schottischen Fan Zone: "Wir haben hier eine unglaubliche Zeit in Deutschland! Alle sind so freundlich zu uns. Es gibt für so ein großes Event keine bessere Anlaufstelle. Wir sind so viele unterschiedliche Generationen, die sich so sehr auf das Turnier gefreut haben, danke!" AUTOR/IN Luis Manzi

16:51 Uhr Auf ein Interview mit Allaster McKallaster Der schottische Comedian Pete Reid ist auch in Stuttgart. Aber wer interviewt hier wen? Und ob Luis wohl einen Schluck Whisky genommen hat? SWR Luis Manzi Der schottische Comedian Pete Reid ist auch in Stuttgart. Als Kunstfigur Allaster McKallaster ist er während der gesamten EM als rasender Reporter unterwegs und begleitet das Turnier auf Instagram in seiner humoristischen Art. Heute wollte er mich in die Mangel nehmen mit seinen Fragen. Da wir beide den gleichen Job haben, durfte ich aber auch meine Fragen stellen. Seine Standard-Antwort: "Wir sind das beste Team in Europa." Na dann steht heute Abend ja nichts mehr im Weg. Und eins muss man ihm lassen: Die Standard-Antwort geht natürlich auch noch, wenn die Whisky-Flasche leer ist... Vielleicht nur nicht mehr so gut über die Lippen.

16:37 Uhr Schotten planen keinen Fan Walk Die Polizei rechnet mit einem friedlichen Tag heute, bei dem der Fußball im Vordergrund steht. Wie viele Beamtinnen und Beamte genau im Einsatz sind, wird momentan lieber nicht genannt. Während die ungarischen Fans wie schon am Mittwoch von ihrem Meeting Point im mittleren Schlossgarten aus zum Stadion laufen wollen, planen die Schotten tatsächlich keinen Fan Walk, wie eben bekannt wurde. Bis zum Freitagabend hatte die "Tartan Army" keinen Fanmarsch bei der Polizei angemeldet - was diese zu diesem Zeitpunkt selbst gewundert hatte. Die Schotten werden lediglich kurz von ihrer Fan Zone zum Hauptbahnhof marschieren und dann wieder zurück.

16:30 Uhr Schottisch wie die Schotten oder noch schottischer? Dudelsack-Spieler bei der "Tartan Army" begeistern schon seit Samstag die Stuttgarterinnen und Stuttgarter. SWR Luis Manzi Die "Tartan Army", also die schottischen Fans, hat natürlich Dudelsäcke dabei. Schon am Samstag begeisterten die Schotten mit traditioneller Musik in der Innenstadt. Heute ist das Publikum noch größer, Dutzende Smartphones sind gezückt. Übrigens spielen auch Stuttgarterinnen und Stuttgarter Dudelsack. Organisiert und regelmäßig: die "Stuttgart University Pipe Band". Sie spielten heute am Meeting Point der schottischen Fans und auch schon vorletzten Freitag zur Eröffnung der EM. Und schreiben über sich selbst: "Schottischer sind nur die Schotten."

16:09 Uhr Schotten, Kilts und Bierkästen - Heute wohl ein ganz normales Bild Heute wohl überall zu beobachten: Männer in Schottenrock und mit einem Bierkasten in der Mitte - das wird man heute sicherlich oft erblicken. Dass die Schotten trinkfest sind, haben sie schon in München beim Eröffnungsspiel bewiesen. In Köln zogen einige von ihnen auch durstig durch die Straßen - die Bilder von einem Deutschen, wie er von seinem Balkon aus Bierflaschen an die Schotten verteilte, ging viral. Irgendwann besorgten sich die Fans dann ihre eigenen Trinkreserven - so auch heute in Stuttgart. Gut vorbereitet: Diese schottischen Fans haben sich reichlich mit Bier eingedeckt, bevor sie keins mehr bekommen. SWR Luis Manzi AUTOR/IN Luis Manzi