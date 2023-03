per Mail teilen

Bernice Tshimanga SWR

Bernice Tshimanga ist für das Studio Stuttgart, für die aktuellen Nachrichten-Sendungen im "Ersten" (ARD) und für SWR Aktuell Baden- Württemberg im Einsatz. Als Reporterin mit Schwerpunkt Fernsehen berichtet sie über alle Themen und Ereignisse von aktueller und gesellschaftlicher Relevanz. Mal hintergründig, mal nachrichtlich, mal bunt, mal live – immer ehrlich interessiert. Diese Vielseitigkeit sowie die Chance, immer neue Menschen und ihre Geschichten kennenzulernen, ist für Bernice Tshimanga das, was sie an ihrer Arbeit schätzt und sie seit jeher fasziniert.

Vor dem SWR

Nach einem Musical-Studium in den Niederlanden hat Bernice Tshimanga an der Universität Stuttgart das Studienfach Sportwissenschaft mit dem Abschluss Diplom absolviert und später beim Südwestrundfunk volontiert. Zudem hat die gebürtige Stuttgarterin als Fitness- und Gesundheitstrainerin und als Teamleiterin im Kundenservice gearbeitet- und war während ihres Studiums in der Fernseh-Sportredaktion des SWR tätig.