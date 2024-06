Einmal den Nachbarn ärgern: Das Spiel Deutschland - Schweiz sorgt im Dreiländereck für besondere Vorfreude. Wir haben vor Anpfiff die Stimmung in Lörrach und Basel eingefangen.

Am Sonntagabend ist es so weit: Die Schweiz und Deutschland spielen in der Gruppe A bei der Europameisterschaft um den Gruppensieg. Auch wenn Deutschland in der Gruppe schon sicher weiter ist und für die Schweizer viel schief laufen müsste, um das Achtelfinale noch zu verspielen - die Partie am Sonntagabend um 21 Uhr ist für die Region etwas Besonderes. Viele Fans im Dreiländereck werden das Spiel beim Public Viewing, in Kneipen oder zu Hause mit Freunden und Familie verfolgen.

Der SWR hat im Vorfeld Deutsche und Schweizer in Lörrach und Basel gefragt, wer die Nase am Ende vorne haben wird:

Die meisten Fans erwarten ein enges Spiel

Die Stimmung ist schon vor Anpfiff ausgelassen: 7:0 für Deutschland, ruft eine Frau, die gerade ein anderes EM-Spiel guckt, 5:0 für die Schweizer tippt ein Mann in der Lörracher Fußgängerzone. Die meisten anderen glauben an ein enges Spiel, mit Vorteilen für Deutschland und dass es die "Nati" der deutschen Mannschaft schwer machen wird. Ein emotionales Spiel erwartet ein Mann auf Lörracher Seite, den Nachbarn wolle man eben mal ärgern "und das wird gelingen!"

Darum geht es heute Abend für die deutsche Mannschaft Deutschland spielt um 21 Uhr in Frankfurt gegen die Schweiz (live in der ARD) um den Gruppensieg. Unabhängig vom Ergebnis ist dem deutschen Team die Qualifikation für das Achtelfinale schon nicht mehr zu nehmen. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden schließt Deutschland die Gruppe als Erster ab. Dann geht es gegen England, Dänemark, Slowenien oder Serbien. Bei einer Niederlage rutscht Deutschland auf Platz 2 ab und spielt gegen Italien, Kroatien oder Albanien. Bundestrainer Nagelsmann hat angekündigt, auf die gleiche Startelf zu setzen wie in den beiden ersten Gruppenspielen.

Torreiche Spiele in der Vergangenheit

Die Deutsch-Schweizer Fußball-Party kann also beginnen. In der Vergangenheit lieferten sich die beiden Teams schon häufig spektakuläre Duelle: Das letzte Aufeinandertreffen im Oktober 2020 endete mit einem 3-3. Allein in den vergangenen fünf Spielen fielen 24 Tore. Die Sportschau hat vor dem Spiel einen Liveblog eingerichtet.