Weihnachtsmarkt, gemütliche Cafés und Glühwein schlürfen - besonders letzteres ist nichts für Jugendliche, die kaum Geld ausgeben können. Wo also bei schlechtem Wetter abhängen?

An der Dreisam, auf der Blauen Brücke oder am Platz der Alten Synagoge chillen. Viele junge Leute treffen sich dort und genießen die Sonne bei einem kühlen Getränk. Das gehört in Freiburg im Sommer dazu, doch im Winter sieht das anders aus.

Mit einem Auto und viel Geld hat man in Freiburg auch bei schlechtem Wetter viele Möglichkeiten etwas zu erleben. Doch wenn Auto und Geld fehlen, sieht es schon wesentlich schwieriger aus. Im Park ist es zu kalt und in Cafés ist es zu teuer.

Wir Bogys haben in der Innenstadt gefragt: Stell dir vor, es ist Winter: Wo würdest du dich in Freiburg als Jugendliche treffen?

Jugendzentren in Freiburg oft zu klein: "Es braucht viel mehr warme Räume"

Viele Jugendliche neigen im Winter dazu, zu Hause zu bleiben - und die Zeit alleine am Handy zu verbringen. Umso wichtiger sind spannende Alternativen: Sport- und Musikvereine zum Beispiel. Eine weitere Option wären Jugendtreffs und Quartiersarbeit, sagt Florian Leiner, der im Jugendbüro Freiburg arbeitet. Das Problem: Oft wüssten die Leute nicht, dass man da hin kann.

Außerdem seien die Jugendzentren zu klein für die Menge an Leuten, die sie bräuchten, sagt Leiner. "Es braucht viel mehr Räume - die überdacht und warm sind - wo Jugendliche sich aufhalten können, ohne etwas zu bezahlen."

Jugendliche bringen Ideen für den neuen Stadtteil Dietenbach ein

Auch bei der Planung des neuen Stadtteils Dietenbach setzt sich das Jugendbüro für die Jugendlichen ein. In Beteiligungen hätten Jugendliche dem Büro gegenüber immer wieder erwähnt, dass es überdachte Flächen und mehr Angebote drinnen brauche, erzählt Leiner.

Auch die Idee überdachter Sportflächen sei gefallen. "Ich bin ich gespannt, was die Stadt am Ende macht", sagt Leiner.

Das Jugendbüro Freiburg Das Jugendbüro Freiburg setzt sich seit 2008 dafür ein, dass Jugendliche mehr Beteiligungsmöglichkeiten in der kommunalen Politik erhalten. Etwa in Workshops, dem Jugendforum und Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt. Das Angebot richtet sich an Jugendliche von 13 bis 18 Jahren und junge Erwachsene.

Das Jugendbüro versucht auch, dass Jugendliche die Chance bekommen, sich mit Gemeinderätinnen und Gemeinderäte auszutauschen - und so mitbestimmen zu können.

In der Stadt hätten tendenziell eher Erwachsene das Sagen, Jugendliche stünden hinten an, so Leiner. "Da setzen wir uns dafür ein, dass sich das ändert."