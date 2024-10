Paula Zeiler war hier auf der Baustelle für den neuen Stadtteil Dietenbach unterwegs. Immer mit dabei: Ihr Rad und Mikro. SWR Thomas Hermanns

Paula Zeiler arbeitet als multimediale Reporterin und Redakteurin bei SWR Aktuell. Unterwegs ist sie meist irgendwo zwischen Kaiserstuhl, Freiburg und Donaueschingen. So war sie für SWR4 im Hochsommer Eisbaden, für SWR1 mit der Hospizgruppe Freiburg wandern und hat für die Landesschau über Hammereisenbach und seinen Dorfladen berichtet.

Die meiste Zeit widmet sie diesen Themen:

Der Freiburger Stadtpolitik (Dietenbach, Gemeinderat, ...), dem Bahnverkehr und Skurrilem.

"Neigeschmeckte"

Geboren und aufgewachsen in der Nord-Eifel. Einem grünen Fleckchen an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Nach Stationen in Bonn, Brüssel und auf Rügen lebt sie inzwischen in Süddeutschland... natürlich in Freiburg.