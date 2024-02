Damian Correa Koufen (Jahrgang 1996) arbeitet seit 2020 als multimedialer Redakteur im SWR Studio Freiburg. Er berichtet für das Fernsehen, die Hörfunkwellen, DASDING und die Online-Seite. Seine Inteessenschwerpunkte sind die Bereiche Migration, Gleichberechtigung, Soziales, Politik und Kultur.

Vor und neben dem SWR

Aufgewachsen in Berlin als Sohn einer Freiburgerin und eines Chilenen hat Damian Correa Politik, Soziologie und Germanistik in Freiburg studiert und macht seinen Master an der Filmuniversität Babelsberg. Er ist Autor mehrerer Features für den SWR und Deutschlandfunk, moderiert Podcasts und hat bei zwei Dokumentarfilmen Regie geführt. In Freiburg sieht man ihn auf dem Fahrrad, im Friedrichsbau-Kino, beim Hobby-Fußball oder auf Kleinkunst-Bühnen der Stadt