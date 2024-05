Dauerregen: THW in Heilbronn in besonderer Alarmbereitschaft

per Mail teilen

Die Regionalstelle Heilbronn des Technischen Hilfswerks (THW) beobachtet die Wetterlage zurzeit sehr genau. Im Ernstfall stünden Hunderte Hilfskräfte bereit.

Das THW ist wegen der aktuellen Unwetterwarnungen in besonderer Alarmbereitschaft. Die Einsatzfahrzeuge sind vollgetankt, sagte Laurens van Bussel von der Regionalstelle Heilbronn dem SWR. Innerhalb kurzer Zeit könnten rund 600 Helferinnen und Helfer aktiviert werden. Besonders stark sei die Regionalstelle im Bereich der Pumpen aufgestellt. "Wir können aber zum Beispiel auch mit Räumgeräten irgendwelche Wege oder Straßen freimachen, Schlamm wegräumen", so van Bussel. Zudem gebe es Boote, um auch in überschwemmten Gebieten Personen retten können.

Die Heilbronner seien grundsätzlich auch für Einsätze außerhalb der Region vorbereitet, heißt es. Deshalb werde, wenn größere Unwetter vorausgesagt sind, die Lage landesweit mitverfolgt, so van Bussel.

Aufgaben einer THW-Regionalstelle

Die Regionalstelle betreut die THW-Ortsverbände ihres jeweiligen Bereichs. Sie koordiniert und verwaltet die Ressourcen in Absprache mit den Ortsbeauftragten und sorgt für die Sicherstellung der Einsatzfähigkeit ihrer Ortsverbände. Zudem ist sie Ansprechpartner für alle Behörden und Stellen oberhalb der kommunalen Ebene. In Heilbronn ist sie in der Kreuzenstraße 98 untergebracht.