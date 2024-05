Ein Unwetter hat Gemmingen in den Ausnahmezustand versetzt. Es wird noch Tage dauern, bis der Schlamm wieder aus dem Straßenbild verschwindet. Die Aufräumarbeiten gehen weiter.

Bis zu 50 Zentimeter hoch stand das Wasser zeitweise in dem kleinen Ort Gemmingen (Kreis Heilbronn). Denn plötzlich begann es am Montagnachmittag so stark zu regnen, dass die Straßen im Ort großflächig mit Wasser überflutet wurden. Hinzu kam Hagel mit bis zu zwei Zentimeter großen Körnern. Was übrig blieb: jede Menge Schlamm. Noch am Abend begannen die Menschen mit den Aufräumarbeiten. Diese werden wohl noch einige Tage und Wochen dauern, sagte Bürgermeister Timo Wolf (parteilos).

Auf den Straßen hat sich eine zehn Zentimeter dicke Schlammkruste niedergelassen.

Zwei Feuerwehrleute verletzt

Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Einsatz zwei Feuerwehrleute leicht verletzt, andere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Auch Evakuierungsmaßnahmen mussten keine eingeleitet werden, so die Polizei weiter. Einige Personen wurden jedoch in ihren Autos eingeklemmt und mussten von den Einsatzkräften befreit werden. Insgesamt waren 133 Feuerwehrleute in Gemmingen im Einsatz.

Zusammen mit etlichen freiwilligen Helfern begann die Feuerwehr noch am Abend, den Schlamm von den Straßen zu spritzen, Anwohnerinnen und Anwohner rüsteten sich mit Besen und Schaufeln aus und beseitigten Schlamm und Matsch aus Häusern und Einfahrten.

Aufräumarbeiten nach dem heftigen Gewitter in Gemmingen SWR

Bürgermeister: "Schlimmer als ein Jahrhunderthochwasser"

Vor einem Hochwasser, das laut Statistik alle 100 Jahre kommt, sei der Ort geschützt, sagte Bürgermeister Timo Wolf. Aber was da vom Himmel kam, sei viel mehr gewesen. Innerhalb weniger Minuten seien zahlreiche Notrufe eingegangen, so ein Sprecher der Feuerwehr im SWR. Wie hoch der Schaden ist, das ist noch unklar.

Auch in Güglingen wurde durch das Unwetter Schlamm auf die Straße am Ortseingang geschwemmt, ansonsten war es in der Region Heilbronn-Franken laut Polizei trotz der Unwetterwarnungen ruhig.