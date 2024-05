per Mail teilen

Ein Unwetter hat am Montag in Gemmingen dafür gesorgt, dass zeitweise mehrere Straßen überflutet waren. Ansonsten ist die Region Stand Montagabend glimpflich davongekommen.

In Heilbronn-Franken kam es am Montagnachmittag zu teils heftigen Gewittern. Besonders die Gemeinde Gemmingen (Kreis Heilbronn) ist betroffen. Rund 50 Liter seien in wenigen Minuten vom Himmel gekommen, hieß es von den Einsatzkräften. Einige Straßen standen kniehoch unter Wasser. Inzwischen sei ein Großteil des Wasser abgeflossen, die Feuerwehr pumpt Keller aus.

Überflutete Straßen und Hagel

Neben dem Starkregen gab es in Gemmingen auch Hagelkörner mit einer Größe von bis zu zwei Zentimetern. Die Straßen waren mit braunem Wasser gefüllt, Autos standen mit den Reifen unter Wasser, die Polizei musste einige Straßen sperren. Die Ortsdurchfahrt muss wohl noch länger gesperrt bleiben, hier wird aufgeräumt, Schlamm beseitigt. Auch die Feuerwehr ist noch im Einsatz und muss mehrere Keller auspumpen. Wie viele Häuser genau betroffen sind und wie hoch der Schaden in der Gemeinde etwa ist, darüber gibt es noch keine Informationen.

Auch die Umgehungsstraßen waren betroffen. So wurde beispielsweise auch bei Frauenzimmern (ebenfalls Kreis Heilbronn) Matsch auf die Straße gespült. Hier steckten kurzzeitig ein paar Autos fest, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Kreis Schwäbisch Hall glimpflich davon gekommen

Auch im Kreis Schwäbisch Hall wurde vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor „starkem Gewitter“ gewarnt. Bis zum Abend sei es dort allerdings ruhig geblieben, so die Polizei.