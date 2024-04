Stürmische Nacht: Viele Einsätze in Heilbronn-Franken

Baum fällt in Wertheim auf Auto

In der Region gab es für die Feuerwehren am Montagabend und in der Nacht einiges zu tun. Ein Unwetter sorgte für viele Einsätze. Bäume und Äste fielen auf Straßen und ein Auto.

In der stürmischen Nacht gab es für Polizei und die Feuerwehren in der Region Heilbronn-Franken etliche Einsätze. Allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn mussten die Einsatzkräfte rund 50-mal ausrücken. Meist waren Äste und Bäume auf Straßen gefallen. Im Main-Tauber-Kreis ereigneten sich aufgrund des Unwetters zudem drei Unfälle, wie die Polizei auf SWR-Anfrage mitteilt. Unter anderem war in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ein Baum auf ein Auto gefallen. Verletzt wurde niemand. Einsätze in Boxberg und Braunsbach Und auch die Freiwillige Feuerwehr aus Boxberg-Unterschüpf (Main-Tauber-Kreis) war am Abend im Einsatz: Zwischen Oberschüpf und Lengenrieden musste die Fahrbahn gesäubert werden, nachdem auch dort ein Baum die Straße blockierte. Er wurde laut Feuerwehr zersägt und auch ein weiterer angeknackster Baum vorsichtshalber entfernt. 🚨 Einsatz 06/2024 🚨



Die Feuerwehr Unterschüpf wurde am 15.04. um ca. 20:54 Uhr zu einem „Baum auf Straße“ zwischen...Posted by Freiwillige Feuerwehr Unterschüpf on Monday, April 15, 2024 Die Freiwillige Feuerwehr Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) wurde ebenfalls zu einem Einsatz gerufen. Auch dort befand sich ein Baum auf der Fahrbahn. 🚨🚒Einsatz 🚨🚒



📋Die Feuerwehr Braunsbach...Posted by Feuerwehr Braunsbach on Monday, April 15, 2024