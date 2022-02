Privat

Seit Dezember 2019 ist Jakob Fandrey im Team der Digital-Redaktion von SWR Aktuell. Das Recherchieren, Erstellen und Verbreiten von Themen und Geschichten aus Baden-Württemberg gehört genauso zu seinen Aufgabengebieten wie das Posten von Inhalten auf den SWR-Kanälen in den sozialen Netzwerken. Besonderes Augenmerk richtet der 33-Jährige dabei auf die Evaluation und das plattformspezifische Ausspielen relevanter Themen.

Vor dem SWR

Vor seiner Zeit beim SWR war der gebürtige Mittelfranke Teil der Digitalredaktion der "Schwäbischen Zeitung" in Ravensburg. Seine ersten Gehversuche im Journalismus setzte er als Praktikant beispielsweise in der Parlamentsredaktion von "N24" (heute "Welt") und der Nachrichtenredaktion von "Antenne Bayern", bevor er im Laufe seines Volontariats in der Nachrichtenredaktion von "Radio Ton" das Faible für lokale und regionale Inhalte entwickelte. Das Studium der Politikwissenschaft und der Soziologie schloss er in Würzburg mit dem "Master of Arts" ab.