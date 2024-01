Nach einer Geiselnahme in Ulm hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der Mann hatte mehrere Geiseln in einem Café in seine Gewalt gebracht und war offenbar schwer bewaffnet.

