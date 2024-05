Heftige Unwetter haben in Teilen Baden-Württembergs viel Schaden angerichtet. Besonders schlimm hat es Bisingen im Zollernalbkreis getroffen. Die Gemeinde wurde überschwemmt.

Nach einem starken Gewitter am frühen Abend ist die Gemeinde Bisingen im Zollernalbkreis überschwemmt. Der Klingenbach trat über die Ufer. Laut Polizeipräsidium Reutlingen geht ein Notruf nach dem anderen ein. Feuerwehr, Rotes Kreuz und die DLRG sind im Großeinsatz.

Der Bisinger Martkplatz und die Straßen rund um das Ortszentrum stehen unter Wasser, viele Keller sind vollgelaufen. Seit 40 Jahren habe es in Bisingen kein solches Unwetter mehr gegeben, sagen Anwohner. Die Feuerwehr hat mittlerweile angefangen, das Wasser abzupumpen. Bis sie damit fertig ist, wird es wohl noch einige Stunden dauern. Das Deutsche Rote Kreuz meldete in der Region an die 60 Einsatzstellen. Berichte über vermisste Personen konnte die Polizei allerdings nicht bestätigen.

In den sozialen Netzwerken ist in mehreren Videos die dramatische Lage in Bisingen zu sehen. Die Fluten rissen Autos mit, im Ort entstand innerhalb kürzester Zeit ein Bach, der massive Schäden verursachte.

So stand unter anderem der Marktplatz der Gemeinde im Zollernalbkreis unter Wasser, mehrere vollgelaufene Geschäfte sind zu sehen.

#Unwetter #Zollernalbkreis #Bisingen

Schwere Unwetter in Baden-Württemberg: Starkregen und Sturmböen

Auch in anderen Teilen Baden-Württembergs kam es zu heftigen Unwettern mit Starkregen und Sturmböen, teils hagelte es. In Steinach (Ortenaukreis) im Schwarzwald kam es bereits kurz nach 15 Uhr zu unwetterartigem Starkregen. An mehreren Stellen wurden Straßen überflutet, Keller liefen voll.

Ein Mann blieb mit seinem Fahrzeug in den Wassermassen stecken, die sich unter einer Unterführung angesammelt hatten. Der Pkw konnte später abgeschleppt werden. Auf der Landstraße 103 von Steinach Richtung Welschensteinach (Ortenaukreis) musste die Feuerwehr zeitweise den Verkehr wegen einer überfluteten Straße regeln und einspurig daran vorbeiführen.

Auch in Altenbach (Rhein-Neckar-Kreis) kam es am Nachmittag zu einem heftigen Unwetter. Der Verkehr kam am frühen Abend auf der L596a zum Stillstand. In Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) stand laut Polizei eine Straße unter Wasser, es gab Verkehrsbehinderungen. In Heiligkreuzsteinach im Rhein-Neckar-Kreis drohte laut Polizei ein Hang abzurutschen.

In Altenbach, einem Stadtteil von Schriesheim im Rhein-Neckar-Kreis, sind nach einem heftigen Unwetter mit Hagel die Straßen überschwemmt. dpa Bildfunk Foto: René Priebe

Zugausfälle wegen Stellwerkschäden in TÜ und Sigmaringen

Wegen der Unwetter ist es in Tübingen und Sigmaringen zu Zugausfällen gekommen. Die Stellwerke in den beiden Städten wurden laut Deutscher Bahn beschädigt. Das Tübinger Stellwerk ist demnach bereits wieder repariert. In Sigmaringen seien die Techniker dabei. Die Deutsche Bahn hofft, dass der Verkehr bald wieder läuft, einzelne Züge fielen noch aus, hieß es.

Rund um Stuttgart gingen viele Blitze ab. Nachdem ein Blitzeinschlag zu einer Rauchentwicklung aus einem Sicherungskasten führte, alarmierten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart-Wolfbusch die Feuerwehr. Mit Drehleiter und Wärmebildkamera kontrollierten die Feuerwehrleute das Wohngebäude, konnten jedoch keinen Brandausbruch feststellen.

In Stuttgart-Botnang drohte am Nachmittag ein massiver Baum, in den zuvor ein Blitz eingeschlagen hatte, auf ein Wohngebäude zu stürzen. Die Feuerwehr entfernte die beschädigten Baumteile in Zusammenarbeit mit einem Forstwirt.

Gewitterwarnung des Deutschen Wetterdiensts

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Donnerstag bis in die frühen Morgenstunden des Freitags vor schweren Gewittern in weiten Teilen des Landes gewarnt mit örtlicher Gefahr von Starkregen mit Mengen zwischen 25 und 50 Liter pro Quadratmeter. Für die Regierungsbezirke Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen war zunächst eine Unwetter-Vorabinformation herausgegeben worden - dann folgte eine Unwetterwarnung der Stufe drei von vier. In den Kreisen Rastatt, Calw und Freudenstatt gelte die höchste Warnstufe. Lokal sei mit Sturzfluten, Erdrutschen oder Überschwemmungen zu rechnen.

