Ein Unwetter ist über den Schriesheimer Ortsteil Altenbach und Heiligkreuzsteinach gezogen. Hagel und Starkregen haben Straßen überflutet. Am Tag danach sitzt der Schreck tief.

Nach dem Unwetter über Baden-Württemberg am Donnerstagabend laufen in Schriesheim-Altenbach und Heiligkreuzsteinach (beide Rhein-Neckar-Kreis) die Aufräumarbeiten. Dort waren Straßen überflutet worden und Keller vollgelaufen.

Der Schreck sitzt bei vielen Anwohnerinnen und Anwohnern am Tag danach noch tief. Nach bisherigen Informationen wurde niemand verletzt. Wie hoch der Sachschaden insgesamt ist, ist noch unklar.

Aufräumarbeiten in Altenbach und Heiligkreuzsteinach

Mehrere Flussbetten wurden in Mitleidenschaft gezogen und die Kanalisation muss nun gereinigt werden, sagt Schriesheims Bürgermeister Christoph Oeldorf (parteilos). Die Arbeiten werde einige Tage dauern. Er sei in erster Linie sehr froh, dass keine Personen durch das Unwetter verletzt wurden und größere Schäden ausgeblieben sind, so Oeldorf weiter. Am Donnerstabend waren durch den Starkregen auch einige private Keller vollgelaufen.

So etwas habe man in Altenbach noch nie erlebt, sagt auch Ortsvorsteher Herbert Kraus am Tag nach dem Unwetter. Er fühlte sich "ans Ahrtal erinnert". Man habe zwar vor einigen Jahren die Kanalisationsrohre im Ort vergrößert. Dennoch hatten sich die Wassermassen aus den Gullys herausgedrückt und aus einem kleinen Bach war ein reißender Fluss geworden.

Am Donnerstagabend war auch der Verkehr beeinträchtigt. Anwohner hatten versucht, mit Sandsäcken ihre Kellerfenster zu schützen. Ein Bagger war im Einsatz, um den plötzlichen Überschwemmungen entgegenzuwirken. Ab 19 Uhr war die Lage in Schriesheim dann wieder entspannt. Am Freitag fließt weiter Wasser aus der Kanalisation auf die Straßen. Allerdings nur noch wenig. Die Kerwe in Altenbach soll wie geplant stattfinden.

Es gab in Altenbach 15 Einsatzstellen. Vor allem die Hauptstraße war überflutet und über eine Stunde nicht befahrbar.

Überflutete Straße in Schriesheim-Altenbach (Rhein-Neckar-Kreis). SWR

Einwohner schützten sich in Heiligkreuzsteinach mit Sandsäcken

Auch in Heiligkreuzsteinach war die Ortsstraße am Donnerstagabend teilweise von Starkregen und Hagel überflutet. Im Ortsteil Eiterbach (Rhein-Neckar-Kreis) war der Pegel des gleichnamigen Bachs so stark angestiegen, dass er über die Ufer trat.

Der Kanzelbach ist über die Ufer getreten und hat die Wiese des Schriesheimer Waldschwimmbades überschwemmt. SWR

Die Feuerwehr war am Donnerstagabend im Dauereinsatz. Laut Polizei drohte offenbar auch, ein Hang abzurutschen. Der Campingplatz im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Altneudorf war wegen des Unwetters überflutet.