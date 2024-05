Mann wirft in Speyer Fahrrad auf Linken-Politiker

per Mail teilen

Ein polizeilich bekannter Mann hat am Mittwochabend in Speyer den Stadtrats-Fraktionschef der Linken angegriffen. Er warf laut Polizei ein Fahrrad auf den Linken-Politiker.

Der Angriff auf Aurel Popescu, Fraktionschef der Linken im Stadtrat von Speyer, erfolgte gegen 23 Uhr am Mittwochabend in der Fußgängerzone von Speyer. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Hose bei Angriff zerrissen und Schuhe beschädigt

Aurel Popescu schreibt auf seiner Facebook-Seite, er sei bei dem Angriff nicht verletzt worden, allerdings seien seine Hose zerrrissen und die Schuhe beschädigt worden. Er sei gemeinsam mit den anderen Fraktionschefs der anderen Parteien von Speyer auf einer DGB-Podiumsdiskussion gewesen. Er habe noch in einem Restaurant in der Fußgängerzone etwas trinken wollen, als er in der Maximiliansstraße von dem Mann angegangen wurde. Seine Frau habe alles gefilmt.

Bereits der zweite Angriff auf den Politiker

Laut Polizei Speyer soll der 43-jährige Angreifer das Fahrrad direkt auf den Linken-Fraktionschef geworfen haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem politischen Motiv aus, denn der Mann soll den Politiker als "linksradikalen Wi***er" bezeichnet haben. Laut Staatsanwaltschaft ist der Mann vorbestraft. Er wurde in den vergangenen zwei Jahren drei Mal verurteit: wegen Beleidigung, Sachbeschädidung und weil er Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet hat, außerdem hatte er Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet.

Der Linken-Politiker schreibt im Internet, er sei vor einem halben Jahr schon mal von dem Mann angegriffen worden. Die Partei "Die Linke" ist im Stadtrat von Speyer mit 4 Sitzen vertreten. Ein Sitz davon ist der des ehemaligen Grünen-Stadtrats Volker Ziesling.