Heidelberger Zoo: Große Baustelle für neues Känguru-Gehege

Mitten im Heidelberger Zoo wird im Moment gebaut. Grund für die Baustelle ist ein neues Känguru-Gehege. Laut Zoo haben die Arbeiten keinen Einfluss auf Besucherinnen und Besucher.

Die Kängurus im Heidelberger Zoo sollen ein neues Gehege bekommen. Aus diesem Grund befindet sich im Moment mitten im Zoo eine große Baustelle. Bereits seit dem 8. April 2024 wird die Anlage umgebaut. Die Arbeiten sollen auch während der Pfingstferien weitergehen. Der Zoo plant die neue sogenannte Australienwiese nach eigenen Angaben bis zum Herbst fertigzustellen. Die auf der Fläche eigentlich beheimateten Roten Riesenkängurus mussten deshalb vorübergehend umziehen und befinden sich zurzeit in einem provisorischen Gehege. Laut Zoodirektor Klaus Wünnemann war der Umbau notwendig.

Zum einen sind Teile ihres alten Geheges für die Gorillas vorgesehen, zum anderen laufen genau durch dieses Gehege wichtige Leitungen für das neue Gorillagehege. Und nicht zuletzt wollen wir die Lebensqualität der Kängurus und das Erlebnis für die Besucher verbessern.

Neues Känguru-Gehege in Heidelberg rund 30 Prozent größer

Zuvor waren die Roten Riesenkängurus durch einen Wassergraben von den Besucherinnen und Besuchern des Zoos getrennt. Das soll sich jetzt ändern: Der Graben wird laut Zoo zurückgebaut und das Gehege kann dadurch vergrößert werden. Die alte Außenanlage war rund 900 Quadratmeter groß - die neue Fläche soll etwa 30 Prozent größer sein. Gleichzeitig soll es in Zukunft für Besucherinnen und Besucher auch möglich sein, das Gehege zu begehen, so die Zoo-Betreiber. "Ein kleiner Zaun wird bleiben und die Tiere können sich frei entscheiden, ob sie zu den Besuchern kommen möchten oder nicht", sagt Zoodirektor Klaus Wünnemann.

Rote Riesenkängurus auf der alter Anlage im Heidelberger Zoo. Zoo Heidelberg

Bauarbeiten auch während der Pfingstferien

Die Großbaustelle im Heidelberger Zoo fällt genau in die Pfingst- und voraussichtlich auch in die Sommerferien. Laut Zoo ist es nicht möglich, ein so langfristiges Projekt komplett außerhalb der Ferienzeiten umzusetzen. Gleichzeitig versichern die Verantwortlichen, dass die Bauarbeiten keinen Einfluss auf das Zoo-Publikum haben sollen. Wege seien nicht gesperrt. Außerdem könnten die Kängurus in ihrem provisorischen Gehege ab kommender Woche wieder besucht werden.