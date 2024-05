per Mail teilen

Der Zirkus "Salto Mortale" muss den Platz in Oftersheim bis Mittwoch räumen. Die Zirkusfamilie spricht von einem Missverständnis, die Gemeinde von einer fehlenden Genehmigung.

Der Zirkus "Salto Mortale" muss seine Zelte in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) abbrechen und weiter ziehen. Denn ein Teil der Fläche, auf der sich der Zirkus niedergelassen hat, gehört der Gemeinde. Dafür hätte die Zirkusfamilie laut Verwaltung im Vorfeld eine Genehmigung einholen müssen. Doch dies sei nicht geschehen. Außerdem sei die Fläche völlig ungeeignet, da es dort keine sanitären Anlagen gebe, so Bürgermeister Pascal Seidel (parteilos).

Zirkusfamilie spricht von Missverständnis in Oftersheim

Geführt wird der Zirkus "Salto Mortale" von der Familie Bügler, er besteht bereits sei 1811. Es sei mittlerweile sehr schwierig, geeignete Flächen für den Zirkus zu finden, so Jasmin Frank. Sie ist die Frau von Adriano Bügler und Teil der Zirkusfamilie. Bei der Standortsuche wende man sich vor allem an Privatleute, zum Beispiel an Landwirte.

Die Fläche in Oftersheim gehört zwei Privateigentümern, ein Teil davon ist aber auch im Besitz der Gemeinde. Die Zirkusfamilie sagt, sie habe das nicht gewusst. Sonst hätte man selbstverständlich eine Genehmigung beantragt. Die anderen Eigentümer seien einverstanden gewesen, dass der Zirkus sich dort niederlassen dürfe. Außerdem habe Adriano Bügler vor etwa zwei Wochen eine Genehmigung zum Plakatieren im Ordnungsamt einholen wollen. Diese habe er aber - mit Verweis auf die anstehende Kommunalwahl - nicht bekommen.

Bürgermeister: Standort grenzt an Naturschutz-Fläche

Bürgermeister Pascal Seidel stellt die Sachlage etwas anders dar. Er habe einen guten Draht zu den anderen Eigentümern. Diese hätten der Zirkusfamilie gesagt, sie dürften sich niederlassen, wenn die Gemeinde dies genehmige. Demnach habe die Zirkusfamilie gewusst, dass sie eine Erlaubnis der Gemeinde brauche. Sie habe sich aber trotzdem dort niedergelassen - ohne Genehmigung. Diese hätte sie alleine deshalb schon nicht bekommen, weil an den Standort des Zirkus' direkt eine Ausgleichsfläche für den Naturschutz grenze.

Fläche muss bis Mittwoch geräumt werden: Hoher Verlust für Zirkus

Bis Mittwoch muss der Zirkus nun den Platz in Oftersheim räumen. Die Familie sucht nach eigenen Angaben auf Hochtouren nach einem geeigneten Stellplatz für ihre 14 Lkw, sieben Wohnwagen und 30 Tiere. Darunter sind auch Pferde und Dromedare. Der Zirkus wollte bis Ende Mai in Oftersheim bleiben. Den nächsten geplanten Auftrittsort habe man erst ab dem 27. Mai.

Die Zirkusfamilie spricht von einen Verlust im fünfstelligen Bereich - durch Werbung, Benzin und die abgesagten Shows. Die Familie habe der Gemeinde angeboten, eine angemessene Platzmiete zu zahlen, sowie 100 Freikarten für sozial Benachteiligte auszugeben. Aber der Bürgermeister sei nicht gesprächsbereit gewesen.

Wir versuchen eine einvernehmliche Lösung zu finden. Aber wir müssen dafür sorgen, dass das Recht für alle gleich gilt. Vereine müssen ihre Veranstaltungen auch vorher anmelden.

Wie gehts weiter?

Das ist bisher noch unklar. Am Mittwoch werden die Polizei und Vertreter des Ordnungsamts kontrollieren, ob der Zirkus die Fläche geräumt hat. Notfalls darf die Polizei den Platz räumen. Aber das sei nur das letzte Mittel, so Bürgermeister Seidel. Er hoffe auf eine einvernehmliche Lösung.