Karlsruhe: Löwen, Tiger, Pferde - Circus Krone erntet auch Kritik

Der Circus Krone ist zu Gast in Karlsruhe - mit 22 Tigern und Löwen. Was bei einigen Zirkus-Fans für Begeisterung sorgt, löst bei lokalen Tierschützern Ärger aus.

Zwei Löwen liegen quer auf dem Dompteur, lecken sein Gesicht oder kuscheln sich an ihn. Es sind atemberaubende Anblicke, die sich den Besucherinnen und Besuchern der Erstaufführung des Circus Krone in Karlsruhe bieten.

Der Zirkus aus München startet seine Sommertour 2024 in Karlsruhe, das Zelt steht schon seit Tagen auf dem Messplatz. Der, nach eigenen Angaben, größte Zirkus der Welt arbeitet in den Shows auch mit Wildtieren wie Löwen und Tigern.

Tierrechtsaktivisten von PETA wollen in den nächsten Tagen bei Protestaktionen zeigen, dass sie nichts von Löwen und Tigern im Zirkus halten - wie zum Beispiel am Sonntagmorgen am Messeplatz. Aber auch die Hunde des Circus Krone sind den Tierschützern ein Dorn im Auge: Überhaupt keine Tiere solle es mehr in der Manege geben.

Gegen den Einwand, dass dies einen Circus Krone die Existenz kosten könnte, hat PETA konkrete Vorschläge:

Es gibt die ersten Zirkusse, die Hologramme von Tieren zeigen und somit eine schöne Show zeigen, ohne die Tiere quälen zu müssen. Das heißt, die Existenz ist nur bedroht, wenn man nicht umdenkt.

Löwen wieder erlaubt: Zirkus-Wildtierverbot in Karlsruhe wieder aufgehoben

Die Stadt Karlsruhe hatte 2019 für zwei Jahre ein Wildtierverbot im Zirkus eingeführt. Die Stadt hob das Verbot allerdings bereits 2021 wieder auf, weil es Zweifel an der rechtlichen Grundlage gab. Mit dem Besuch des Circus Krone finden in diesen Tagen die ersten Auftritte mit Löwen und Tigern in Karlsruhe seit Aufhebung des Zirkus-Wildtierverbots statt.

Eine Rechtsgrundlage für ein Verbot von Wildtieren im Zirkus müsse erst durch eine Entscheidung im Bundestag geschaffen werden, so der Karlsruher Marktamtsleiter Armin Baumbusch. Die Stadt Karlsruhe halte sich an alle Vorschriften, das gelte auch für notwendige Kontrollen.

Es gibt hier sehr große Auflagen, die alle eingehalten werden, die Kollegen waren gerade da und waren wieder, wie immer beim Circus Krone, sehr zufrieden.

Circus Krone: Löwen gehören zum Zirkus - auch in Karlsruhe

Für Zirkusdirektor und Dompteur Martin Lacey sind die 22 Löwen und Tiger, die mit dem Circus Krone nach Karlsruhe gereist sind, wie seine Kinder. Der 46-Jährige arbeitet seit fast 30 Jahren mit Löwen wie Baluga. Der Stardompteur betont die Ausnahmestellung des Circus Krone, was die Liebe und die Verantwortung für die Tiere angehe - die Tiere seien bestens versorgt.

Doch Laceys Freude an der Arbeit wird immer wieder getrübt durch die Kritik von Tierschützern, selbst der renommierte Circus Krone könne keine artgerechte Haltung gewährleisten.

Was hält Karlsruhe von Löwen im Zirkus?

Die Frage, ob eine artgerechte Haltung im Zirkus möglich ist, beschäftigt auch die Bürgerinnen und Bürger in Karlsruhe. Bei einer Straßenumfrage in der Innenstadt erklärt eine Passantin, sie finde es "ok", solange gut mit den Tieren umgegangen werde. Andere äußerten sich aber auch klar gegen Wildtiere im Zirkus: "Ich finde, das ist einfach nicht artgerecht und gehört meiner Meinung nach auch verboten", betont eine Passantin.

Klar ist: Die Shows des Circus Krone werden besucht. Das Zirkuszelt hat Platz für knapp 2.800 Besucher. Der Zirkus rechnet mit guten Besucherzahlen am ersten Wochenende der Sommertour in Karlsruhe. Noch bis zum 5. Mai kann man die Auftritte auf dem Messplatz in Karlsruhe besuchen. Löwen-Dompteur Lacey meint zu wissen, was die Besucher in den Zirkus zieht:

Für das Publikum ist das auch ein Erlebnis. Heutzutage, mit so vielen Problemen in der ganzen Welt ist es das, was das Karlsruher Publikum braucht: einfach ein bisschen träumen.

Ein Traum, der für Diskussionen sorgt.