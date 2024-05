per Mail teilen

Im Kreis Sigmaringen hat am Donnerstagnachmittag ein heftiges Unwetter gewütet mit Gewitter, Starkregen und Hagel. Besonders betroffen war die Gemeinde Sigmaringendorf.

Ein Unwetter ist am Donnerstag über die Schwäbische Alb gezogen. Es gab Gewitter und Starkregen. Die Gemeinde Sigmaringendorf war von schwerem Hagelschlag betroffen.

Hagel liegt teils zentimeterhoch in den Straßen

Der Hagel lag bis zu fünf Zentimeter hoch, sagte Joachim Pfänder, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Sigmaringen dem SWR: "Wo Hagel die Straßen heruntergeschwemmt wurde, da waren Bereiche mit 25 bis 30 Zentimeter hohem Hagel." Bewohner hätten mit Schneeschaufeln versucht, auf den Straßen die Gullis freizuräumen.

Großeinsatz für die Feuerwehren wegen Unwetter

Die Feuerwehren waren im Landkreis nach eigenen Angaben an 50 Einsatzorten tätig, unter anderem in Mengen, Bad Saulgau und Herbertingen. Sie wurden wegen voll gelaufener Keller alarmiert. In Sigmaringen wurde der Deutschen Bahn zufolge ein Stellwerk beschädigt, es kam zu Zugausfällen. Im gesamten Landkreis Sigmaringen waren insgesamt rund 300 Feuerwehrleute im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es keine Verletzten.