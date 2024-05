Ein FDP-Politiker aus Aalen ist durch seine verstörenden Internetvideos weltweit in die Schlagzeilen geraten. Inzwischen hat er selbst Anzeige wegen versuchter Erpressung erstattet.

Der 45-jährige Martin N., bisher FDP-Politiker und Aalener Kommunalwahl-Kandidat, ist in sozialen Medien auf Videos zu sehen, in denen er unter anderem Bahnhofstoiletten ableckt oder onaniert. Jetzt hat er laut Staatsanwaltschaft Ellwangen (Ostalbkreis) Anzeige gegen Unbekannt wegen versuchter Erpressung erstattet.

Kandidat N. wird bei Gemeinderatswahl trotzdem auf Wahlliste stehen

Es soll Geldforderungen an ihn gegeben haben, so der Vorwurf. Um Spuren zu sichern ermittelt die Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit Cybercrime-Spezialisten. Ob die Inhalte der Videos auch für Martin N. selbst strafrechtlich relevant sind, soll im Rahmen der Anzeige ebenfalls geprüft werden. Aktuell ist aber noch kein Verfahren gegen N. eingeleitet worden, so die Staatsanwaltschaft.

Die Partei hat inzwischen die Zusammenarbeit mit dem 45-Jährigen beendet, er selbst ist aus der FDP ausgetreten. Auf der Wahlliste wird Martin N. trotzdem stehen, weil seine Kandidatur nicht mehr zurückgenommen werden kann. Das wäre nur bis Ende März gegangen, schreibt die Stadt Aalen. N. hat nach Angaben der FDP aber erklärt, dass er auf ein Mandat im Gemeinderat verzichten würde, wenn er am 9. Juni gewählt werden sollte.

Videos offenbar echt und nicht KI-generiert - FDP-Ortsverband entsetzt

Der FDP-Ortsverband Aalen-Ellwangen hat auf die verstörenden Videos seines Kandidaten reagiert. Die Partei schreibt auf SWR-Anfrage: "Wir sind noch immer schockiert und entsetzt von den Inhalten und distanzieren uns in aller Form".

Auch die FDP hat nach eigenen Angaben bislang noch keine Antwort auf die Frage, die die Videos zwangsläufig aufwerfen: Wieso wurden sie produziert? Der Kandidat sei bisher "unauffällig" gewesen. Martin N. hat in einem Gespräch die Echtheit der Videos eingeräumt, so die FDP. Demnach sind die Aufnahmen nicht von einer Künstlichen Intelligenz (KI) erstellt worden.

Profile bei Instagram und Facebook gelöscht

Seine Profile in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook sind mittlerweile gelöscht. Die bizarren Videos wurden vor der Löschung allerdings geteilt und sind weiterhin im Internet abrufbar.