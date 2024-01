per Mail teilen

Justus Madaus SWR

Justus Madaus ist multimedialer Reporter im SWR Studio Ulm mit dem Schwerpunkt Fernsehen. Er hat in Groningen "International Communication" und in Göteborg "Investigative Journalism" studiert. Nach einem abgeschlossenen Volontariat und ersten Berufserfahrungen im Privatfernsehen ist er seit November 2023 für den Südwestrundfunk in Ulm als Reporter im Einsatz.