Nach Missbrauch einer Sechsjährigen in Rainau-Dalkingen

Ein 37-Jähriger steht in Ellwangen vor Gericht, er soll ein sechsjähriges Mädchen in Rainau sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Zum Prozessauftakt am Dienstag machte der Angeklagte Aussagen.

Nach Angaben eines Sprechers am Landgericht Ellwangen soll der Angeklagte im Oktober vorigen Jahres ein sechsjähriges Mädchen in Rainau-Dalkingen (Ostalbkreis) gepackt und dann auf offener Straße zu Oralverkehr gezwungen haben. Zum Prozessauftakt am Dienstag äußerte sich der Angeklagte vor dem Landgericht Ellwangen. Richter spricht von "Angriff auf unsere Intelligenz" Der Angeklagte gab an, am Tattag beim Aussteigen aus seinem Auto "mit jemandem zusammengestoßen" zu sein. Die Angaben des Angeklagten bezeichnete Richter Jochen Fleischer als "Angriff auf unsere Intelligenz". Das sechsjährige Mädchen war an jenem Tag auf dem Weg von der Schule nach Hause gewesen und wurde laut dem Gerichtssprecher zufällig Opfer. Die Tat war beobachtet worden, bei der Polizei gingen entsprechende Hinweise ein. Einen Tag später wurde ein 37-jähriger Tatverdächtiger aus Schwäbisch Hall festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft. Ermittler fanden auf Mobiltelefonen des angeklagten Mannes zahlreiche jugendpornografische Videos.