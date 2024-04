Zwei Festnahmen nach Überfall auf Taxi in Ulm

Mehrere Männer haben in der Nacht auf Sonntag ein Taxi überfallen. Zwei von ihnen hat die Polizei in der Nacht festgenommen. Ein Türsteher unterstützte dabei die Polizeibeamten.

Der Überfall ereignete sich laut Polizeibericht mitten in der Innenstadt von Ulm. Gegen 3 Uhr kam eine Gruppe junger Männer am Münsterplatz auf das Taxi zu. Doch statt einzusteigen, kletterte einer der Männer aufs Dach. Die anderen hielten die Fahrertür zu, so dass der 21-jährige Taxifahrer zunächst nicht gegen den Randalierer vorgehen konnte.

Angriff auf Taxifahrer - dann Taxi gestohlen

Als er schließlich aussteigen konnte, schlugen die Männer auf ihn ein und nutzten laut Polizei dabei eine Glasflasche. Als der junge Mann am Boden lag, flüchteten die Angreifer zu Fuß - einer von ihnen aber stieg ins Taxi, setzte sich ans Steuer und fuhr los. Doch er kam nicht weit. Der Taxiräuber fuhr in der Nähe eines Clubs in eine Straße, die versperrt war. Der dortige Türsteher, der alles beobachtet hatte, hielt den Räuber fest und übergab ihn der Polizei. Der Mann hatte 1,6 Promille Alkohol im Blut.

Türsteher greift zum zweiten Mal ein

Der Taxifahrer erholte sich und nahm sein Taxi wieder in Besitz. Allerdings stellte er fest, dass der Geldbeutel mit den Einnahmen fehlte. Angeblich ein dreistelliger Eurobetrag. Einer der mutmaßlichen Täter kehrte an den Tatort zurück, möglicherweise um nach dem Festgenommenen zu suchen. Wieder griff der Türsteher ein: Er hielt den mutmaßlichen Komplizen fest - bis zum erneuten Eintreffen der Polizei.

Immer wieder Überfälle in Innenstadt

Immer wieder kam es in jüngster Vergangenheit zu Überfällen durch Gruppen von jungen Männern in der Ulmer Innenstadt - laut aktuellem Bericht der Staatsanwaltschaft zunehmend durch junge Männer mit Migrationshintergrund. Auch bei den beiden Festgenommenen am Sonntag handelt es sich laut Polizeibericht um Afghanen, 22 und 23 Jahre alt. Ob der Überfall auf das Taxi mit den anderen Überfällen - vor allem in Bahnhofsnähe - zusammen hängt, sei Teil der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag dem SWR.