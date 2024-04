20.000 Besucher bei Technorama in Ulm

Den Oldtimer- und Teilemarkt „Technorama“ in Ulm haben am Wochenende rund 20.000 Menschen besucht. Das teilten die Veranstalter am Sonntagnachmittag auf dem Messegelände Ulm mit.

20.000 Besucher an zwei Tagen - damit zeigten sich die Veranstalter zufrieden. Der Oldtimermarkt, bei dem komplette, fahrbereite alte Autos und Motorräder angeboten werden, aber auch viele Teile und Zubehör, hält dieses Niveau seit Jahren konstant.

Internationales Publikum auf der Technorama

Veranstalter Jens Güttinger registrierte einige Gäste aus dem Ausland, vor allem Schweizer, Österreicher und Italiener. Seiner persönlichen Einschätzung nach hat die größere und bekanntere Oldtimermesse "Retro Classics" in Stuttgart, die ebenfalls am Wochenende statt fand, der Technorama in Ulm nicht geschadet. Er glaubt eher an einen Synergieeffekt, hat dies aber bisher nicht genauer untersucht.

"Wenn ich einen weiten Anfahrtsweg hätte, würde ich Donnerstag und Freitag nach Stuttgart gehen - Samstag und Sonntag dann auf die Technorama nach Ulm."

Oldtimerpreise festigen sich

Insgesamt stellt Jens Güttinger fest, dass die Preise nicht mehr so astronomisch steigen wie zuletzt. Vorkriegsautos - das sind in der Oldtimerbranche Autos, die vor dem zweiten Weltkrieg gebaut worden sind - werden eher günstiger. Autos der 60er Jahre sind preislich eher konstant. Gefragt sind Autos aus den späten 70ern, wie zum Beispiel der VW Golf I. Teilweise kosten solche Autos heute vier Mal so viel wie seinerzeit als Neuwagen.