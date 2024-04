Es ist in die Jahre gekommen, das Museum, und man müsste Geld in die Hand nehmen, um es zu renovieren. Auch fehlt Personal. Nur noch in der anstehenden Saison kann man die Oldtimer sehen.

Ein motorisiertes Dreirad von 1898, ein Fiat Sport von 1942 oder ein Lloyd LT 600 von 1956 - drei absolute Raritäten, die es im Automuseum Engstingen zu bestaunen gibt. Oldtimerfreunde müssen sich allerdings beeilen, wenn sie die besonderen Fahrzeuge noch sehen möchten. Denn Ende des Jahres soll das Museum geschlossen werden. Noch eine Saison, dann ist Schluss Eine Saison lang ist das Automuseum Engstingen noch geöffnet. Sie startet am 27. April und geht bis zum 3. Oktober. Besuchen kann man das Museum in dieser Zeit immer sonntags zwischen 12 und 18 Uhr. Führungen und der Besuch während der Ferien sind laut Gemeinde "aus organisatorischen Gründen leider nicht mehr möglich". Automuseum schreibt rote Zahlen Das Aus für das Automuseum Engstingen hat mehrere Gründe: Das Gebäude müsste saniert werden und dafür wäre eine hohe Investition nötig. Außerdem schreibe das Museum rote Zahlen. Das jährliche Defizit liegt laut Gemeinde bei rund 70.000 Euro. Und noch ein Problem gibt es: die bisherige Museumleiterin ist gegangen. Wegen des Personalwechsels sei die Betreuung und Organisation des Automuseums nicht mehr so einfach möglich. Deshalb wird das Museum Ende des Jahres geschlossen. Entscheidung kommt nicht überraschend Schon in den vergangenen Jahren haben laut Gemeinde immer wieder Ratsmitglieder gefordert, dass das Automuseum Engstingen geschlossen wird. Sie waren der Meinung, dass das Museum zu teuer sei und der Aufwand, es zu betreiben, zu hoch. Eine endgültige Entscheidung war also nötig. Ob das jährliche Roller- und Kleinwagentreffen am 3. Oktober stattfinden kann, ist derzeit noch offen. Darüber werde noch mit allen Beteiligten gesprochen, heißt es in einer Mitteilung.