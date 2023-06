per Mail teilen

Der Campingplatz Heidehof in Laichingen ist derzeit ein Freiluftmuseum: Die Ausstellungsstücke sind historische Wohnwagen und Oldtimer. Am Samstag ist "Tag der offenen Wohnwagentür".

Die einen feiern alte Autos, die anderen historische Wohnwagen - so zum Beispiel auf dem Campingplatz Heidehof in Laichingen im Alb-Donau-Kreis. Auf dem Gelände treffen sich seit Donnerstag Camping-Oldtimer-Freaks aus ganz Deutschland. Organisiert wird das Treffen vom Camping-Oldie-Club e.V..

Die sogenannte "Knospe" aus dem Jahr 1965 erblüht: Wenn der alte, weinrote Wohnwagen unterwegs ist, dann ist er auffällig schmal und zusammengefaltet. Hat er sein Ziel auf einem Campingplatz erreicht, wird er "entfaltet", das heißt: mit einer Kurbel werden die beiden Wohnwagenhälften auseinandergeschoben.

Die "Knospe", ein Wohnwagen-Oldtimer aus dem Jahr 1965, lässt sich für die Fahrt eng zusammenfalten und bei Benutzung wieder öffnen. SWR Markus Bayha

Seit 25 Jahren ist Rainer Seifert mit dem Gefährt unterwegs und war damit sogar schon am Nordkap in Norwegen. Gerade mal 1.000 Stück wurden von dem Wohnwagen gebaut. Für ihn eine echte Rarität: "Ich bin das von klein auf gewohnt, mein Vater hat schon alte Autos gehabt. Ich bin damit aufgewachsen. Und das hat sich dann so ergeben, dass der alte Wohnwagen zu meinem alten Auto passt."

Ein buntes, nostalgisches Spektakel auf dem Laichinger Campingplatz Heidehof: Die Wohnwagen-Oldtimer kommen aus der ganzen Republik. SWR Markus Bayha

Camping-Oldtimer in Laichingen: Wohnwagen müssen mindestens 30 Jahre alt sein

Auf dem Campingplatz wohnen bis Sonntag zahlreiche Camper in ihren mobilen Wohnzimmern. Mindestens dreißig Jahre alt müssen die Oldtimer sein, um im Oldie-Club mitmachen zu dürfen. Auch wenn Rainers Modell von außen klein aussieht – die Konstruktion ist wandelbar: Sind Tisch und Sitzfläche eingerichtet, ergibt das eine ansehnliche Fläche: "Also da sind früher Vater, Mutter und zwei Kinder locker mit unterwegs gewesen."