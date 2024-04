Die Gemeinde Täferrot ist mit 1.000 Einwohnern die zweitkleinste im Ostalbkreis. Mit einem offenen Mittagstisch will der Bürgermeister die Menschen im Ort zusammenbringen.

In Täferrot wird gegessen, was auf den Tisch kommt, und zwar gerne. Am Freitag fand zum ersten Mal der Offene Mittagstisch statt. Mit 1.000 Einwohnern ist die Gemeinde Täferrot die zweitkleinste im Ostalbkreis. Vor allem die älteren Menschen hier nehmen das Angebot gerne an. Das soll es hier jetzt wöchentlich geben.

Offener Mittagstisch für alle

Ein Beilagensgesalat, Geschnetzeltes in Rahmsoße und Spätzle. Dazu ein selbstgemachter Apfelsaft vom Schulbauernhof der Grundschule nebenan. Sogar noch ein kleines Kuchenstück gibt es dazu. Die – vorwiegend älteren – Menschen in Täferrot kommen aber heute nicht nur für das Essen ins Vereinsheim der Werner-Bruckmeier-Halle, sondern vor allem auch für die Gesellschaft zum offenen Mittagstisch.

"Das ist auch Sinn und Zweck. Das man zusammenkommt, ein gemeinsames Mittagessen genießt," so Bürgermeister Markus Bareis. Den Mittagstisch gibt es hier in Täferrot für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule jeden Tag. An Freitagen ist die Nachfrage aber geringer, weil viele Eltern selbst zuhause kochen. Deshalb hatte Markus Bareis die Idee, den Mittagstisch für alle zu öffnen. "Wir wollten die Ressourcen nutzen, die wir haben."

40 Menschen beim ersten Offenen Mittagstisch in Täferrot

Das Angebot kommt schon beim ersten Termin gut an. Alle Tische und Teller sind gefüllt. 35 Menschen waren angemeldet, rund 40 sind gekommen. "Man kommt auch unter die Leute, das ist auch wichtig," sagt Hans Broos aus Täferrot. Auch Pfarrer Uwe Bauer ist gekommen um sich mit den Menschen der Gemeinde auszutauschen, "es ist immer toll wenn einfach so viele Menschen zusammenkommen."

Wer mitessen will, der kann sich bis Mittwoch telefonisch anmelden, oder sich gleich vor Ort beim Mittagstisch erneut auf einer Liste für die nächste Woche eintragen. „Wir haben aber auch oft noch spontan Platz, falls noch jemand dazu kommt,“ sagt Bürgermeister Markus Bareis. Auch er isst hier gerne mit. Was auf dem Speiseplan steht, wird im örtlichen Amtsblatt und auf der „Täferrot App“ veröffentlicht. Nächste Woche: Tortellini mit Tomaten-Sahne-Soße.