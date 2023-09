per Mail teilen

Bislang war Reinhold Messner im Guinness-Buch als der erste Mensch verzeichnet, der alle 14 Achttausender der Welt bestiegen hat. Doch das war einmal - mit weitreichenden Folgen.

Der Lörracher Himalaya-Experte Eberhard Jurgalski hat mit seinen Veröffentlichungen einen Prozess in Gang gebracht, der immer weitere Kreise zieht: Der 71-Jährige hatte mit dazu beigetragen, dass dem weltweit bekannten Bergsteiger Reinhold Messner der Weltrekord-Titel abgesprochen worden war, als Erster alle 14 Achttausender der Welt bestiegen zu haben. Nachdem Messner ihn daraufhin hart kritisierte, kündigte Jurgalski im SWR an, den Bergsteiger anzeigen zu wollen - und berichtete jetzt in der "Kronen Zeitung" von einem regelrechten Shitstorm.

Demnach habe er "im gesamten deutschsprachigen Raum keine Freunde mehr, weil ich scheinbar Gotteslästerung gemacht habe", wird Jurgalski zitiert. Dabei habe nicht er den Fehler Messners auf dem Annapurna aufgedeckt, sondern sein Kollege aus Frankreich. "Doch der ganze Zorn richtet sich gegen mich. Nur was kann ich dafür, wenn ein Mensch einen Fehler macht, der nach 35 Jahren herauskommt. Ich habe den Fehler nicht gemacht", so Jurgalski weiter.

Das sagte Jurgalski im SWR-Interview:

Messner ist seinen Weltrekord los: Welle der Sympathie in sozialen Netzwerken

In den sozialen Netzwerken hatte Messner in mehreren Postings auf seinem Instagram-Kanal direkt und indirekt die Thematik aufgegriffen und dabei unter anderem betont, dass es seiner Meinung nach im traditionellen Alpinismus keine Rekorde gebe - Tausende Userinnen und User reagierten auf seine Statements, vereinzelt mit deutlichen Worten gegen Jurgalski, zumeist mit Sympathie-Bekundungen für die Leistungen Messners.

Messner selbst hatte den Lörracher scharf attackiert und ihm unter anderem vorgeworfen, seine Bekanntheit ausnutzen zu wollen, "um Verschwörungstheorien zu verbreiten". Jurgalski hatte dem SWR gesagt, dass er sich die Aussagen Messners nicht länger gefallen lassen wolle. Die Vorwürfe des Südtirolers, Jurgalski hätte keine Ahnung, sei kein Experte und hätte einfach den Berg verwechselt hatte dieser im SWR mit den Worten gekontert: "Da muss ich lachen. Ich arbeite seit 42 Jahren daran und mit Dankesschreiben von Bergsteigern und Expeditionsleitern könnte ich die Wände tapezieren."

Als erster Mensch alle 14 Achttausender der Welt erklommen: Der Titel für Messner ist weg

Bislang war Messner im Guinness-Buch als der erste Mensch verzeichnet, der alle 14 Achttausender der Welt bestiegen hat. Und er galt außerdem als erste Person, die dies ohne Hilfe von Sauerstoff aus der Flasche geschafft hat. In der neuen Ausgabe des Buchs wird aber dem US-Amerikaner Ed Viesturs dieser Titel zugesprochen.

Grundlage der Guinness-Entscheidung sind die auch von Jurgalski angestoßenen neuen Berechnungen mit Geodaten, wonach etliche Bergsteiger vor Erreichen des "wahren Gipfels" wieder umgekehrt seien.