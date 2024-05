per Mail teilen

In Rottweil hat die Polizei am Sonntagabend ein Auto gestoppt. Die Beamten staunten nicht schlecht, als aus dem VW Passat neben dem Fahrer noch elf weitere Personen ausstiegen.

Wie genau sich alle in das Auto gequetscht haben, das bleibt ein Rätsel. Doch Fakt ist: In Rottweil hat die Polizei am Sonntagabend ein Auto mit zwölf Insassen gestoppt.

Sieben Kinder und fünf Erwachsene in einem Auto

Auf der Straße Unterdorf kam der Wagen den Polizisten entgegengefahren. Dabei war den Beamten aufgefallen, dass im Frontbereich des VW Passat anstatt zwei Personen drei saßen. Sie stoppten daraufhin das Auto. Die große Überraschung erwartete die Polizei aber erst noch.

Aus dem Wagen stiegen insgesamt zwölf Personen aus. Fünf Erwachsene und sieben Kinder im Alter zwischen 3 und 13 Jahren hatten sich in das Auto gequetscht. Für sechs der Kinder hätte es wegen ihres Alters und ihrer Größe eigentlich einen Kindersitz gebraucht. Gegen den 39-jährigen Fahrer leitete die Polizei nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.