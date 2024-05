Fans von Christian Streich gibt es viele - doch manche haben sogar zufällig den gleichen Namen: Eine Familie aus Freiburg zählt wohl zu den größten Fans und will den SC-Trainer nochmal entsprechend würdigen.

Als Christian Streich gerade seine erste Trainersaion beim Sportclub Freiburg hinter sich gebracht hat, hat Catrina Weltin-Szolokai ihren Sohn geboren. Sie und ihr Mann waren als große SC Freiburg-Fans bei fast allen Heim- und Auswärtsspielen. Und ganz zufällig schien ihnen da ein Name für ihren ersten Sohn besonders passend: Christian. Der Sohn ist mittlerweile zwölf Jahre alt und brennt natürlich auch für Streich. Die ganze Familie ist dem SC verfallen: Sie haben eine eigene SC-Lounge im Keller, zahlreiche signierte Trikots und Sammlerstücke, die so manchen SC-Fan vor Neid erblassen lassen könnten. Zum letzten Spiel von Christian Streich organisieren sie nun in ihrem Keller eine Abschiedsparty mit Freunden und Familie, die in Erinnerung bleiben soll.

Gesammelte Erinnerungen an Christian Streich

Zwölf Jahre geballte SC-Liebe: Christian hat die Verehrung für Christian Streich quasi mit der Muttermilch aufgenommen. Schon als kleines Kind war er auf dem Arm seines Vorbilds, wie Mama Catrina stolz auf Bildern beweisen kann. Für den kleinen Christian wird Streich immer der Trainer der Herzen bleiben - sagt er zumindest jetzt.

Christian Streich hat immer zu Freiburg gehört, er wird auch immer in unserem Herzen bleiben.

Christian und Christian - dem inzwischen schon Zwölfjährigen Christian wurde die Liebe zum SC-Trainer quasi in die Wiege gelegt. SWR

Fan-Familie war auch beim letzten Heimspiel

Natürlich waren die Weltins auch im Stadion beim letzten Heimspiel. Und tief berührt von der besonderen Stimmung, die bei allen zu spüren war. Auch Christian Streich hatte an diesem Tag kaum Worte für den emotionalen Abschied im Europa-Park Stadion. Catrina Weltin-Szolokai selbst schätzt es so ein: "Ich glaube er war selber so angefasst, das er gar nicht mehr sagen konnte – die Stimmung war genial."

Letztes Spiel muss ein Auswärtssieg werden

Ein letztes wichtiges Spiel steht für Streich am Samstag noch an. Taktisch steht bei Familie Weltin schon fest, was passieren muss: Keine Fehlpässe und offensiv rangehen, fordert der Christians neunjähriger Bruder. So muss es laut der Fan-Familie klappen mit Christian Streich‘s letztem Auswärtssieg. Und dann wird natürlich gebührend gefeiert in der "SC-Lounge" der Weltins.

In der "SC Lounge" von Familie Weltin finden sich einige Sammlerstücke. SWR

SWR-Doku über Christian Streich

Auch der SWR würdigt den SC-Trainer: "Christian Streich – Ende einer Ära“ ist eine 45-minütige Dokumentation über die bewegenden Jahre einer außergewöhnlichen Trainerpersönlichkeit. Sie ist ab Sonntag, 19. Mai 2024 in der ARD-Mediathek abrufbar und am Samstag, 1. Juni, im Ersten zu sehen.