Schwarzwald gehört deutschlandweit zu den beliebtesten Camping-Zielen

Wer campen will, fährt dafür offenbar gerne in den Schwarzwald. Laut Statistischem Bundesamt gehört die Region deutschlandweit zu den beliebtesten Zielen für Campingurlauber.

Camping liegt weiter im Trend - und der Schwarzwald ist eines der beliebtesten Ziele für Freunde des mobilen Reisens. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts haben im vergangenen Jahr 2,6 Millionen Menschen im Schwarzwald gecampt. Das ist Platz zwei in Deutschland, nur die schleswig-holsteinische Ostsee verzeichnet mehr Übernachtungen.

Viele Camper aus den Nachbarländern zieht es in den Schwarzwald

Vor allem Campinggäste aus dem Ausland kommen gerne in den Südwesten Baden-Württembergs. Sie sorgten mit 736.000 Übernachtungen für weit mehr als ein Viertel aller Campingübernachtungen im Schwarzwald - ein Rekordwert in Deutschland. Insgesamt haben im vergangenen Jahr in Deutschland so viele Menschen wie noch nie auf Campingplätzen übernachtet (42,3 Millionen Übernachtungen). Mit Ausnahme der Pandemie-Jahre ist die Zahl der Campingübernachtungen in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gestiegen.

Auf der Schwarzwaldhochstraße sieht man häufig Wohnmobile - auch aus den Nachbarländern. IMAGO Arnulf Hettrich

Luxus-Camping im Schwarzwald besonders gefragt

Die Schwarzwald Tourismus GmbH mit Sitz in Freiburg bestätigte den Trend. "Vor allem Vier-Sterne-Campingplätze boomen", sagte Sprecherin Jutta Ulrich. Die Verbindung von Camping und Wellness sei sehr beliebt. Neben den klassischen Campingplätzen gebe es aber auch immer mehr kleine Stellplätze für Spontan-Urlauber, etwa auf Bauernhöfen oder Weingütern.