Zu Fuß durch den Brandbergtunnel im Elztal

Nach fünf Jahren Bauzeit und rund 125 Millionen Euro Kosten öffnet Montag der neue Brandbergtunnel im Elztal für den Verkehr. Samstag durften Fußgänger schon mal reingehen.

Für die Gemeinde Winden und das Elztal (Kreis Emmendingen) ist es ein historisches Ereignis: Nach fünf Jahren Bauzeit wird am Montag der neue Brandbergtunnel für den Verkehr freigegeben. Das wurde am Samstag bereits gefeiert. Fußgänger durften das Bauwerk schon mal besichtigen. Die Menschen im Elztal sind froh über die Tunnel-Eröffnung.

Ich bin 18 Jahre lange durch den Stau in Winden gefahren und freue mich, dass die Umgehung fertig ist.

Deutlich schneller mit dem Auto durchs Elztal

Der Brandbergtunnel beschleunigt die Fahrt von Freiburg ins Elz- und Kinzigtal. Denn bisher führt die Bundesstraße B294 täglich etwa 14.000 Fahrzeuge mitten durch Oberwinden. Ein echtes Nadelöhr, an einer Stelle geht es dort bei Gegenverkehr kaum an einem Haus vorbei.

Der Tunnel reduziert die Fahrzeit von Freiburg ins Kinzigtal deutlich, weil wir in Oberwinden die Besonderheit der Engstellen haben, wo es zu Berufsverkehrszeiten immer große Staus gibt.

Gute Laune im brandneuen Brandbergtunnel

Ab Montag können Autos und Laster durch den neuen 881 Meter langen Brandbergtunnel rollen. Lärm- und Abgasemissionen sollen in Winden dann spürbar abnehmen. Die Bedeutung des Tunnels für die Anwohnenden und den Verkehr im Elztal wurde bereits am Samstag deutlich. Am Tag des offenen Tunnels erkundeten ganze Familien den Tunnel unter dem Berg von innen. An den Portalen gab es Musik und Essensstände.

Ich find' den Tunnel richtig gut, ich wohne nebendran und habe die Sprengungen mitgekriegt und die Bohrungen, und bin froh, dass er fertig ist und freue mich drauf.

Jung und Alt besichtigen den neuen Brandbergtunnel in Oberwinden (Kreis Emmendingen), bevor er am Montag für den Verkehr freigegeben wird. SWR

Fast 125 Milionen Euro hat der Brandbergtunnel gekostet. Hinzu kommen 36,5 Millionen Euro für die Ortsumfahrung Niederwinden, die Umgehungsstraße wurde bereits 2020 für den Verkehr freigegeben. Zur feierlichen Verkehrsfreigabe des zweiten Bauabschnitts mit dem Tunnel am Montag kommt auch Landesverkehrsminister Winfried Hermann. Um 11 Uhr beginnen die Feierlichkeiten.