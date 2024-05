In wenigen Minuten sind die Wassermassen über Gemmingen hereingebrochen. Das Unglück war kaum vorhersehbar, so ein Wetterexperte. Derweil ist die Solidarität vor Ort groß.

Seit dem Unwetter am Montag laufen in Gemmingen (Kreis Heilbronn) die Aufräumarbeiten. Der Regen kam plötzlich - sich rechtzeitig darauf vorzubereiten, sei quasi nicht möglich gewesen, sagt SWR-Wetterexperte Gernot Schütz. Derweil packen in dem kleinen, knapp 5.000 Einwohner zählenden Ort alle mit an, die Solidarität ist groß.

So half beispielsweise eine Gemeinschaftsschule bei den Aufräumarbeiten. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler waren in der Gemeinde unterwegs. Einige halfen beim ansässigen Blumenladen, beim Säubern von Garagen, andere klapperten Wohnhäuser ab, um mitanzupacken, erklärt der Rektor der Wolf-von-Gemmingen-Schule, Christian Mair, vor Ort.

Unwetter brach über Gemmingen herein

Laut Wetterexperte Schütz sind die Vorwarnzeiten bei derartig heftigen Starkregenereignissen extrem kurz. 15 bis 20 Minuten, bevor das Unwetter über Gemmingen hereingebrochen war, hatte es auch schon in der Umgebung von Besigheim (Kreis Ludwigsburg) und Brackenheim (Kreis Heilbronn) sehr heftig geregnet. Dieser Starkregen verlagerte sich dann in nur kurzer Zeit in Richtung Nord bis Nordwest und traf dann Gemmingen mit voller Wucht. Bei solchen Ereignissen habe man nur wenige Minuten, um auf die plötzlichen Wassermassen zu reagieren, erklärt Schütz.

Auch SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke hat sich im SWR-Fernsehen zu den Starkregenereignissen geäußert. Er erklärt, warum eine kleinräumige und kurzfristige Warnung vor Starkregen mit Überschwemmungen so schwierig ist und welche Unwetter in den nächsten Tagen auf Baden-Württemberg zukommen können:

Offizieller Feuerwehreinsatz beendet

In vielen Wohnhäusern und Geschäften laufen die Aufräumarbeiten zwar weiter, der offizielle Feuerwehreinsatz ist mittlerweile jedoch beendet, sagte Bürgermeister Timo Wolf (parteilos) dem SWR. Jetzt werde strukturiert ein Plan abgearbeitet. Dazu gehören Reparaturarbeiten, die Trocknung vieler Räume, Keller und Tiefgaragen oder die Spülungen der Kanäle.

Arbeiter kümmern sich um schlammbedeckte Straße. SWR

Kanäle müssen gereinigt werden

Noch immer ist der ausgeschwemmte Lehm der Felder ein großes Problem vor Ort. Derzeit werden Bacheinläufe gereinigt und Gräben freigeschaufelt, damit neue Regenfälle abfließen können. Dafür sind auch externe Firmen beauftragt wie eine Kanalreinigungsfirma.

Der Schaden, der durch die Überflutung entstanden ist, lässt sich auch am Mittwoch noch nicht beziffern.