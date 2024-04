Dieses Mal im Wochenrückblick: Eine AfDlerin aus Waldshut wirbt auf TikTok um Stimmen. Was eine Schwangerschaft im Profisport bedeutet. Und: Drei Alternativen zum Europapark.

Eine Broschüre mit dem baden-württembergischen Landeswappen sorgte diese Woche für Irritationen: Absender des "BW Journal" war aber nicht das Land Baden-Württemberg - sondern die AfD. Die Partei beweist immer wieder Geschick dabei, Wege zu finden, wie sie auf sich aufmerksam machen kann. Ein anderes Beispiel: Ihre Präsenz auf Social Media. Auf der Plattform TikTok ist sie sichtbarer als alle anderen großen Parteien zusammen. Der Baden-Württemberg-Account hat über 20.000 Follower, viele anderen Parteien haben nicht mal ein eigenes Konto.

AfD-Politikerin aus Waldshut hat fast 100.000 Follower

Auch in Südbaden sticht eine Politikerin der AfD heraus: Andrea Zürcher, die Vorsitzende der AfD Waldshut, hat ca. 90.000 Follower und fast 900.000 Likes für ihre Videos bekommen. Es sind kurze Clips mit rechten Parolen, meist mit stimmungsvoller Musik unterlegt, mit denen Zürcher sich an die Community wendet: "Das arbeitende Volk geht nicht mehr für ihre Rente arbeiten, sondern für Menschen ohne Bleiberecht!", heißt es z.B. in einem von ihren meistaufgerufensten Videos.

TikTok-Seite der AfD-Politikerin Zürcher: kurze Botschaften, große Reichweite. SWR

Nur wenige Politiker anderer Parteien haben einen Account

Tiktok-Accounts von anderen Parteien finde ich nach einer längeren Recherche kaum. Von einer "Verweigerungsstrategie" spricht Michael Wehner, Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg. Viele Politikerinnen und Politiker aus anderen Parteien würden sich nicht an den emotionalen, oft polemischen Diskursen auf TikTok beteiligen wollen. Er glaubt, das sei ein Fehler. Durch das mangelnde Vertrauen in die traditionellen Medien habe die AfD schon früh auf die sozialen Netzwerke gesetzt und ihre Kanäle finanziell gefördert. "Das Emotionale, Tabubrechende kann man in so einem Medium deutlich besser rüberbringen als in anderen Medien", sagt Wehner.

AfD bei jungen Menschen immer beliebter

Das Ergebnis: Die AfD sei auch bei der jüngeren Zielgruppe deutlich populärer. Dazu passt auch das Ergebnis der aktuellen Studie "Jugend in Deutschland", die vielen jungen Menschen eine Affinität zur AfD bescheinigt. Den anderen Parteien rät er deshalb, präsenter auf TikTok zu sein.

Über die Info-Broschüre "BW Journal" berichtete unter anderem SWR4 BW am Morgen am 23.04.24.

Ist seit Juli 2022 Trainerin beim SC Freiburg: Theresa Merk. IMAGO IMAGO / Langer

Theresa Merk, die Trainerin vom SC Freiburg, ist schwanger. Jetzt meldete der SC: Der 34-jährige Nico Schneck, zuletzt Co-Trainer der U16-Juniorinnen vom Deutschen Fußball Bund, wird sie in dieser Zeit ab 1. Juli vertreten. Danach wolle der Verein einen guten Zeitpunkt finden, "um die Verantwortlichkeit dann wieder zu verteilen", heißt es auf der Homepage. Dieser Passus macht Jana Strahler, Sportpsychologin an der Universität Freiburg, stutzig. Sie hat eine Arbeit zum Thema Leistungssportlerinnen mit Kinderwunsch mitbetreut. Muss Theresa Merk darum fürchten, nach ihrer Pause vielleicht nicht mehr in der gleichen Funktion an der Seitenlinie des SC Freiburg zu stehen? Das sei natürlich reine Spekulation, aber im Fußball hätten viele Frauen Angst, dass ihnen eine Schwangerschaft Nachteile bringen könnte, so Strahler: Sie fürchten, nicht mehr an ihr Leistungsniveau von vorher heranzukommen oder mit der gleichzeitigen Betreuung eines Kleineskindes überfordert zu sein. Zudem seien Verträge im Leistungssport oft kurzfristig oder eben leistungsgebunden.

Mittlerweile werden Fußballerinnen besser geschützt

Aber: Mittlerweile habe sich ganz schön was getan. Seit 2021 steht Frauen im Fußball weltweit ein bezahlter Mutterschutz zu. Die Bemühungen seitens der Fußballverbände seien sichtbar, aber es gäbe noch viel zu tun. Das Ziel müsse sein, sagt Strahler, dass Schwangerschaft im Fußball nicht wie eine Verletzung oder Krankheit behandelt werden dürfe - sondern wie etwas sehr Schönes.

Über die Berufung von Nico Schneck berichtete unter anderem SWR4 BW am 23.04.24.

Seit Freitag läuft nach kurzen Anlaufschwierigkeiten eine neue Achterbahn im Europa-Park: Die "Voltron Nevera". Ich selbst werde definitiv nicht zu den Fahrgästen zählen. Gut 60 Euro für den Eintritt, oftmals lange Wartezeiten und die "Silver Star" bin ich gefühlt schon dutzendfach gefahren. Vielleicht geht es euch ja wie mir und ihr habt mal Lust, in einen anderen Freizeitpark zu gehen! In der Schweiz und dem Elsass gibt es tolle Alternativen:

1. Connyland (Wäldi/Schweiz)

Nur zwei Autostunden trennen Freiburg vom größten Freizeitpark der Schweiz (Eintritt ca. 35 Euro). Das Connyland bei Schaffhausen hat alles, was einen Vergnügungspark ausmacht: Eine spektakuläre Achterbahn, die mit 85 km/h durch einen Looping heizt, eine Wildwasserbahn und - was ich im Europa-Park immer vermisst habe - einen richtigen Freefall-Tower!

Das Highlight im Connyland: Die "Cobra"-Achterbahn -

2. Le Parc du Petit Prince (Ungersheim/Frankreich)

Dieser niedliche Wohlfühl-Park ist für alle, die es etwas entspannter angehen lassen möchten (Eintritt ca. 20 Euro). Die Fahrgeschäfte stehen ganz im Zeichen von der Geschichte des berühmten Kinderbuchs "Der kleine Prinz". Mitten im Grünen gelegen ist dieser Park besonders familienfreundlich. Die Achterbahnen sind eher gemütlich, es gibt eine Wildwasserbahn und ein großes Kettenkarussell. Highlight: Eine Ballonfahrt auf 150 Meter Höhe mit Blick auf den Schwarzwald.

3. Cigoland (Kintzheim/Frankreich)

Nur wenige Kilometer von Colmar entfernt liegt Cigoland - mit vielen Fahrgeschäften im Wasser (Eintritt ca. 20 Euro). Hier können Kinder und Familien Kanu fahren oder sich auf kleinen Booten mit Plastikkanonen nassspritzen. Neben ein paar kleinen Achterbahnen gibt es eine Go-Kart-Bahn, Karuselle und Spielplätze. In einem großen Tierpark leben Ponnys, Pfauen und Hirsche.

Über die neue Achterbahn im Europa-Park berichtete unter anderem SWR Aktuell am 26.04.24.

