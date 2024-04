Jugendstudie: Zukunftsangst und Rechtsruck

Die junge Generation blickt so pessimistisch in die Zukunft, wie noch nie. Das zeigt die aktuelle Studie "Jugend in Deutschland", die seit 2020 regelmäßig erhoben wird. Die unsichere Weltlage, Kriege und Inflation belasten die 14- bis 29-Jährigen. Außerdem geht aus der Untersuchung hervor, dass die AfD in dieser Altersgruppe großen Zuspruch findet. Zu den Gründen sagt der Sozialforscher Klaus Hurrelmann in SWR Aktuell: "Das ist eine Reaktion der jungen Leute darauf, dass sie sich von der Regierung enttäuscht fühlen. Sie haben den Eindruck, die drei Parteien der Ampel-Koalition setzen sich nicht für das ein, was sie beschäftigt." Warum die jungen Menschen so verunsichert sind und warum der Klimawandel für sie nicht mehr eine der Hauptsorgen ist, darüber hat Klaus Hurrelmann mit SWR Aktuell-Moderator Gerhard Leitner gesprochen.