Was ein ehemaliger Suchtkranker zum legalen Kiffen sagt, wie es nach dem Auberginencreme-Shitstorm weitergeht und warum der Osterhase auf dem Mundenhof zum Verdächtigen wird? Unser Wochenrückblick für Südbaden.

Hallo ihr Lieben, ich bin Samantha Happ, SWR-Reporterin in Freiburg und in Villingen-Schwenningen. Gemeinsam schauen wir auf ein paar Themen, die mich und viele andere in Südbaden diese Woche beschäftigt und auch so einige Fragen aufgeworfen haben.

O'graucht is, wie die Bayer*innen sagen würden - oder so ähnlich. Gras und gendern: gleich zwei Dinge, die Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Blutdruck in die Höhe treiben. Auch wenn die einen oder anderen gerne eine Lunte rauchen, um runter zu kommen: Bei Bluthochdruck ist Kiffen laut Deutschem Ärzteblatt nichts. Doch der Hype um das seit Montag geltende Gesetz dagegen geht durch die Decke, wie die THC-Werte im Blut der Konsument*innen.

Ab jetzt zündet sich plötzlich einfach jemand im Restaurant oder in der Kneipe neben mir einen Joint an. Diese Vorstellung ist für mich zugegebenermaßen etwas gewöhnungsbedürftig. Doch wie sehen das die Gastronomen in Freiburg? Die Meinungen sind geteilt. "Draußen kiffen? Auf der Terrasse? Das ist in Ordnung", sagen einige. Andere wollen den Cannabis-Konsum in ihren Restaurants verbieten - auch zum Schutz von Familien mit Kindern.

Führt die Legalisierung von Cannabis zu einer Verharmlosung des Suchtstoffs? Martin, ein ehemaliger Süchtiger, macht sich Sorgen. Er hat zwar den Kampf gegen die Sucht gewonnen, dennoch warnt er: "Das Suchtpotenzial ist nicht zu unterschätzen." Bei ihm begann alles mit einem "gemütlichen Feierabend-Joint". Wichtig sei ein bewusster Konsum und die Kifferei nicht zur Alltäglichkeit werden zu lassen. Respekt hat er vor allem davor, dass er durch das neue Gesetz - auch wenn er es selbst gut findet - jetzt im Alltag häufiger auf die Probe gestellt wird. "Ich wünsche mir, dass die Regeln, wie die Abstände zu Schulen und Spielplätzen eingehalten werden, damit sich dort auch Menschen aufhalten können, die dem ganzen aus dem Weg gehen wollen". Doch am wichtigsten ist ihm, dass die Menschen respektieren, wenn man nicht mitrauchen will und nicht weiter versuchen einem etwas anzudrehen. Darum lasst uns doch alle ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen!

Ach, du dickes Ei! Ausgerechnet in der Woche vor Ostern und am Osterwochenende sind auf dem Mundenhof in Freiburg nicht etwa Eier gefunden, sondern geklaut worden. Sieben an der Zahl von Straußen und Nandus. Nandus? Sehen aus wie Strauße, sind aber kleiner. Der Osterhase als Hauptverdächtiger?

Kann das Rätsel um das "Warum" jemals gelöst werden? Fraglich! In Kupferzell (Hohenlohekreis) ernteten Unbekannte 2,5 Tonnen Bärlauch. Planten sie etwa, zu Ostern ein gigantisches Bärlauch-Omelett zu zaubern oder riesige Eier zu bemalen? Die Eierdiebe sollten sich Sorgen machen - nicht nur wegen der Gefahr von Salmonellen. Die Eier lagen schließlich tagelang ungeschützt im Freien. Hinzu kommt, dass Strauße durchaus gefährlich sein können. Ein Eierlauf auf der Flucht vor einer Straußen-Gang ist nicht ohne - immerhin kann ein solches Ei bis zu drei Kilo wiegen.

Ein Kung-Fu-Tritt von einem Strauß (jaaaaa, trotz der dünnen Beinchen) kann übrigens lebensgefährlich sein. Nicht nur wegen der Kraft, sondern auch wegen der übertrieben krassen Kralle am Zeh.

Weg vom Bärlauch und hin zum isrealischen Gericht "Baba Ghanoush", einer feinen Auberginen-Creme. Ein Freiburger Restaurantbesitzer und dessen Frau wurden übel beschimpft und beleidigt, weil sie dieses israelische Gericht anbieten. Seit dem SWR-Bericht seien aber viele Menschen ins "Damasko's" am Europaplatz gekommen und hätten bewusst "Baba Ghanoush" bestellt, sagt mir Bilal Aloge. Er und seine Frau Silham Alhamed betreiben das Restaurant und freuen sich über die Solidarität. Und weil das israelische Gericht so gut ankommt, sollen noch weitere auf die Karte. Jetzt wird's kulinarisch, also festhalten, denn es geht direkt nach Israel.

Zum Hummus serviert Bilal Aloge ungesäuertes Brot. SWR Paula Zeiler

Im "Damasko's" wird momentan an den Rezepten der neuen Gerichte gefeilt. Darunter auch Shakshouka. Das Gericht besteht aus pochierten Eiern, die zusammen mit einer würzigen Tomatensauce mit Paprika und Zwiebeln serviert werden. Bilal Aloge will das, wie in Israel, in einer Pfanne servieren. Ein weiteres israelisches Gericht ist der Halloumi-Salat. Der soll mit Couscous serviert werden - ganz ohne Tomaten. Mehr wurde mir aber noch nicht verraten!

Neue Speisekarte als Zeichen gegen Antisemitismus

Der Hummus mit roter Bete steht schon jetzt auf der Karte. Ab nächster Woche soll es dann auch Hummus mit Paprika geben. Das ist in Israel momentan sehr beliebt, sagt Bilal Aloge. Zum Hummus wird dann gesäuertes Brot serviert. Das stand als israelisches Gericht schon einmal vor Jahren auf der Karte, wurde aber umbenannt, weil es schon damals Proteste gab. Seit dem Shitstorm will Aloge aber nicht mehr klein beigeben. Die neue Speisekarte mit den weiteren israelischen Gerichten ist schon in Druck. Ein Risiko das Aloge eingehen will, um ein Zeichen gegen Hass und Antisemitismus zu setzen. Leckeres Essen mit einer Prise Liebe, was will man mehr?

Restaurantbesitzer Bilal Aloge will seine Auberginen-Creme ab nächster Woche auch auf den Tischen bewerben. SWR Paula Zeiler

