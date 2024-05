Wann die Freibäder von Offenburg bis Basel in die Saison starten

In Freiburg hat das Strandbad am 1 Mai aufgemacht. In Basel und Kippenheim schwimmt man bereits wieder draußen. Ein Überblick, welche Bäder in Südbaden jetzt nach und nach folgen.

Am 1.Mai hat das Freiburger Strandbad als eines der ersten in der Region seine Tore geöffnet. Aufgrund des neuen Kassensystems können Badegäste Tickets online buchen und per QR-Code ins Schwimmbad, so der Geschäftsführer der Regio Bäder GmbH, Matthias Müller. Man wolle dennoch die weniger onlineaffinen Menschen nicht vergessen, daher werde die Bargeldzahlung an der Kasse weiterhin möglich sein. Außerdem wurde ein Rabattsystem in Form einer Geldwertkarte eingeführt. Bis zu 30% Ermäßigung sollen damit möglich sein.

Freiburgs Finanz- und Ordnungsbürgermeister, zu dessen Ressorts auch Sport gehört, war einer der ersten Badegäste beim Saisonstart des Freiburger Strandbads 2024. SWR Sebastian Bargon

Preise zwischen 3,50 Euro und 6 Euro

In der Region Südbaden gibt es die großen Freibäder wie das Gifiz-Strandbad in Offenburg oder legendäre Bäder wie das "Lollo" in Freiburg. Aber auch einige, die von Fördervereinen getragen werden, wie etwa das Freibad in Todtnau. Jetzt beginnt für sie alle die Sommersaison 2024. Die Eintrittspreise für ein Tagesticket bewegen sich für Erwachsene in Südbaden zwischen 3,50 Euro und 6 Euro. Hier gibt es Infos über einige Freibäder in Ihrem Umkreis.

In der Ortenau ist das Gifiz-Strandbad etwas Besonders

Das Gifiz-Strandbad gilt als die grüne Erholungsoase mitten in der Stadt Offenburg. Naja, mitten vielleicht nicht, aber doch nur wenige Meter von der Innenstadt entfernt. Mit Blick auf die bewaldete Gebirgskette des Schwarzwalds und Sandstrand lädt es ein zum Baden im See. Es öffnet ab 13. Mai jeden Tag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Das Lahrer Terrassenbad bietet einen schönen Ausblick Stadt Lahr

Das Lahrer Terrassenbad öffnet am 8. Mai. Dann immer von 9 bis 20 Uhr, Erwachsene bezahlen 5 Euro, das ermäßigte Tagesticket kostet 3 Euro. Mit Riesenrutsche und Strömungskanal hat es bei guter Sicht auch einen Blick bis in die Vogesen.

Das Freibad in Oberkirch im nördlichen Ortenaukreis öffnet ebenfalls am Maifeiertag. Das in Oppenau nur etwas verspätet, am 4. Mai. In Kippenheim ist der Freibadbetrieb bereits angelaufen.

Im Raum Freiburg heißt es auch "Mach mal Blau"

Freizeitspaß, dazu lädt das Hallen- und Freibad "Machblau" in Denzlingen ein. Ab 1. Mai gelten die Sommeröffnungszeiten von 10 bis 21 Uhr. Eintritt: Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 4,50 Euro.

Sehr schön zum Abkühlen und Schwimmen: Das Allemannenbad in Staufen, es öffnet am 11. Mai. , 9 bis 20 Uhr. Eintrittskarten für 4 bzw. 2,70 Euro gibt's an der Badkasse.

In Emmendingen heißt das Freibad "über der Elz" Amandus Bieber

Die große Kreisstadt Emmendingen hat auch ein tolles Bad, das "Freibad über der Elz". Noch wird die Wassertemperatur auf der Homepage mit 0 Grad Celsius angegeben, brrrrr..., aber das wird sich schnell ändern. Denn ab 4. Mai ist Badebetrieb von 9 bis 19 Uhr.

Und wer in Freiburg nicht gleich in der Dreisam badet - die ist vielleicht nach der verspäteten April-Schneeschmelze noch recht eisig - der kann in direkter Nachbarschaft zur Dreisam ab 1. Mai ins Strandbad gehen. Bürgermeister Stefan Breiter lässt es sich nicht nehmen, am Maifeiertag um 10 Uhr die Freiburger Freibadsaison höchstpersönlich dort zu eröffnen. Zunächst ist das Strandbad von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene kostet jetzt 6 Euro, für Kinder und Jugendliche 4,50 Euro. Mit einem neuen Kassensystem sind Einzel-Tickets nun auch online erhältlich. Das gilt auch für die zwei anderen Freiburger Freibäder, die dann am 18. Mai nachziehen, das im Stadtteil St. Georgen, und das altehrwürdige Traditions- und Frauenbad am Lorettoberg, das die Freiburgerinnen und Freiburger liebevoll ihr "Lollo" nennen. Meine Damen, sieht das nicht einladend aus?

Im Freiburger Lorettobad ist gut sonnenbaden M. Spiegelhalter

Zwischen Lörrach und Waldshut-Tiengen gibt es nicht nur den Rhein

Erst mal der Blick über die Grenze: In Basel hat die Freibadsaison schon vergangenen Samstag begonnen - und zwar mit der Eröffnung des beheizten Sportbades im Gartenbad St. Jakob. Ab Mitte Mai eröffnen dann weitere Freibäder in Basel. Die Eintrittspreise bleiben gegenüber dem Vorjahr gleich. Die Bäder haben dann von Mitte Juni bis Mitte August länger geöffnet.

Mitte April hatte der Förderverein im Freibad Todtnau seinen ersten Helfereinsatz. Für Badespaß sorgt ab 18. Mai dann die recht neue Breitwellenrutsche. Tickets: 5,50 Euro für Erwachsene, 3,50 Euro ermäßigt.

Im Sport- und Freizeitbad Rheinfelden hat sich die Personalsituation etwas entspannt, heißt es aus der Bademeisterkabine. Da geht's zwar erst am 18. Mai in die Saison, dafür aber mit Öffnungszeiten von 9 bis 21 Uhr. Eintritt: 4, 50 bzw. 3,50 Euro mit Ermäßigung. Sieben Becken und Fünf-Meter-Sprungturm inklusive.

Das Parkschwimmbad in Lörrach öffnet Mitte Mai Baschi Bender

Wow, so eine Vogelperspektive bietet gleich den gesamten Überblick. Das Parkschwimmbad in Lörrach macht auch am 18. Mai auf, von 10 bis 20 Uhr für 5 bzw. 3 Euro. Und es gibt auch Frühschwimmer-Zeiten und ein Feierabendticket für Berufstätige.

Ganz idyllisch und direkt am Rhein liegt das Gartenstrandbad Laufenburg. Die Eintrittspreise bleiben unverändert (3,50 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder). Am 17. Mai öffnet es seine Tore und bietet eine kombinierte Saisonkarte mit dem ebenfalls am Rhein gelegenen Naturerlebnisbad Murg.

Waldshut-Tiengen - na klar, hat zwei Freibäder. Das renovierte Bad in Tiengen mit Sprungturm und zwei neuen Rutschen startet am 11. Mai in die Saison. Erst ab 25. Mai können Sie dann in Waldshut Ihre Bahnen ziehen. Große Liegewiese, direkt im Grünen am Rhein, 10 bis 20 Uhr. Und: "Tauch mal ab" heißt es in Bad Säckingen im Waldbad, 11. Mai ist Eröffnung.

Und wie ist es zwischen Villingen-Schwenningen und Rottweil?

In Villingen taucht man im Kneipp-Bad ab Stadtwerke Villingen-Schwenningen

Auch wenn die Temperaturen in Villingen noch kein Freibad-Feeling aufkommen lassen, so laufen die Vorbereitungen auf die anstehende Freibad-Saison auf Hochtouren. Am 9. Mai wird das Freibad in Villingen zum ersten Mal in diesem Jahr seine Türen für alle Badegäste öffnen.

Einige andere wohl auch am Pfingstwochenende, also laut Planung am 18. Mai. So der Solara - Bad- und Natursportpark in Königsfeld, das Freibad in Oberndorf (Wassergewöhnungstreppe und Schiffchenkanal!), auch das Aquasol in Rottweil mit Matschplatz für die Kleinen und Beachvolleyballfeld für die Sportlichen. Und wo finden Sie das Freibad "Badschnass"? In Schramberg-Tennenbronn. Auch hier ist der Saisonstart am 18. Mai. Last but not least in unserem Überblick: Die Freiluftoase mit besonderem Charme in Tuttlingen: "TuWass". Saisonstart noch nicht bekannt, aber für Mitte Mai anvisiert. Der Sommer kann kommen!