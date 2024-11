per Mail teilen

Er wolle nur Freunde in Mailand besuchen - bei Geisingen haben Zöllner einen Autofahrer mit niederländischem Kennzeichen angehalten. Im Kofferraum: zig Kilo der Partydroge Ketamin.

Bei einer Fahrzeugkontrolle an der A81 bei Geisingen (Kreis Tuttlingen) haben Zöllner einen Autofahrer mit mehr als 26 Kilogramm Ketamin an Bord erwischt. Der Mann hatte die Partydroge in einem Paket im Kofferraum versteckt.

Ketamin für rund 790.000 Euro

Auf dem Etikett des Pakets stand "Eistee mit Pfirsichgeschmack". Tatsächlich steckten in dem Karton aber die über 26 Kilogramm Ketamin. Bei der Routinekontrolle haben Zollbeamte den Autofahrer mit niederländischem Kennzeichen auf einen Parkplatz geleitet. Der Fahrer sagte, er sei auf dem Weg zu Freunden nach Mailand, machte dabei aber einen sehr nervösen Eindruck. Dass er Drogen im Auto hat, hatte er zuvor abgestritten. Der Marktwert des gefundenen Ketamins beträgt laut Zoll knapp 790.000 Euro.

Dort haben Zöllner eine Mengen Ketamin gefunden. Die Partydroge war lose in einem Karton mit der Beschriftung "Eistee mit Pfirsichgeschmack" verpackt. Hauptzollamt Singen

Ketamin ist eigentlich ein Narkosemittel. Es wird auch in der Forschung eingesetzt. Noch ist unklar, ob das Mittel auch bei der Behandlung von Depressionen helfen kann. Inzwischen wird Ketamin aber häufig als Partydroge missbraucht. Der Handel damit ist strafbar.