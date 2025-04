Am Samstagmittag wurde eine Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Tübingen überfallen. Der bewaffnete Täter stieg in das Auto des Opfers und entführte sie.

Die 68-jährige Frau hatte gerade ihre Einkäufe im Auto verstaut und war in das Auto gestiegen, das sie auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt in der Tübinger Weststadt geparkt hatte. Nach Angaben des Opfers stieg der Mann über die Beifahrertür in das Auto und bedrohte die Frau mit einem Messer. Als diese sich wehrte, fesselte sie der Täter mit einem Klebeband und drängte sie auf die Rücksitzbank des schwarzen Kombis. Auf Tübinger Supermarktparkplatz: Entführung im Auto des Opfers Der Täter setzte sich ans Lenkrad und fuhr mit der gefesselten 68-Jährigen auf dem Rücksitz an einen noch unbekannten Ort, fernab jeglicher Häuser, berichtet die Polizei. Dort, eventuell auf einem Feldweg, sperrte der Täter sein Opfer in den Kofferraum des schwarzen Kombis. Später stellte der Täter das Auto vor einer Bank im Tübinger Ortsteil Derendingen ab. Seitdem ist er verschwunden. Die gefesselte und verletzte Frau konnte sich nach über einer Stunde aus ihrem Kofferraum befreien. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Bankkarten geraubt - Polizei sucht Täter Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde mehrere Geldkarten der Frau gestohlen. Der Tatverdächtige konnte fliehen. Das Opfer beschreibt ihn wie folgt: männlich, circa 45 bis 50 Jahre alt. Er sprach akzentfrei Deutsch und war zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß und hatte kurz gelocktes, gräuliches Haar. Der Mann trug eine blaue Wollmütze, eine dunkelblaue Jacke und eine Jeans. Die Kriminalpolizei Tübingen sucht Zeugen.