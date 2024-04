per Mail teilen

Das Karlsruher Hauptzollamt hat in einem Lastwagen auf der A5 mehrere hundert Kilogramm Drogen sichergestellt. Die Drogen seien im Dachhimmel der Fahrerkabine versteckt gewesen.

Das Karlsruher Hauptzollamt hat in einem Lastwagen auf der A5 mehrere hundert Kilogramm Drogen sichergestellt. Der rumänische Lkw war den Zöllnern vergangene Woche bei einer Kontrolle auf der Autobahn zwischen Bruchsal und Heidelberg aufgefallen.

SWR-Reporterin Fabiola Germer zu dem Fund:

Drogenspürhund erschnüffelte das Marihuana

Bei der Überprüfung der Fahrerkabine schlug den Beamten am Gründonnerstag bereits Marihuana-Geruch entgegen. Bei der weiteren Suche mit einem Drogenspürhund wurden 284 Kilogramm Marihuana und 52 Kilogramm Haschisch entdeckt. Sie befanden sich in professionellen Schmugglerverstecken – in doppelten Böden und speziellen Verkleidungen des Lkw.

Nach Angaben des Hauptzollamtes mussten die Verstecke "gewaltsam geöffnet" werden. Dazu musste das Technische Hilfswerk (THW) mit schwerem Gerät anrücken.

Sichergestellte Drogen haben Wert von 3,3 Millionen Euro

Laut Hauptzollamt Karlsruhe haben die Drogen einen Straßenverkaufswert von rund 3,3 Millionen Euro. Wie es weiter heißt, kam der Lastwagen aus Spanien. Die beiden Insassen wurden anschließend festgenommen. Weitere Details wollte der Zoll aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.