Die Suchhundestaffel aus Freiburg ist darauf spezialisiert, vermisste Menschen in Überschwemmungsbieten zu finden. Die Hunde sollen nun in Valencia weitere Flutopfer bergen.

Die Suchhundestaffel Freiburg ist Katastrophen-erprobt. Am Freitagnachmittag macht sich das Team auf den Weg nach Valencia, um dort nach vermissten Menschen zu suchen. Zuletzt haben die hochspezialisierten Tiere bei einem Schiffsunglück in der ungarischen Donau im Wasser nach Opfern gesucht. Auch bei der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021 kamen die Hunde zum Einsatz, um unter den Schlammmassen Vermisste aufzuspüren.

Jetzt hat die Feuerwehr in Valencia die Freiburger Staffel um Hilfe gebeten. Mit einem Transporter machen sich sieben Hunde und sechs Einsatzhelfende von Freiburg aus am Freitagnachmittag auf den Weg in die spanische Provinz.

In Valencia sinkt die Hoffnung nach Überlebenden

Tagelang haben sich die Freiwilligen aus Freiburg und Ulm auf den viertägigen Einsatz vorbereitet. Nicht nur logistisch, sondern auch mental. Denn die Suche nach Opfern ist eine psychische Belastung. "Wir suchen vor Ort nach Lebenden und nach Toten", sagt Samara Jones, die Vorsitzende des Vereins Suchhundestaffel Freiburg. Die Aussicht, zehn Tage nach der Flutwelle in den Schlammmassen Überlebende zu finden, sei gering. Doch Hoffnung gebe es weiterhin, sagt sie.

Einsatzkräfte in Spanien brauchen Leichenspürhunde

Nach den verheerenden Unwettern am 29. Oktober laufen die Aufräum- und Rettungsarbeiten noch immer auf Hochtouren. Die Zahl der Vermissten steigt täglich und liegt Stand Freitagmittag bei etwa 78 Menschen.

Die Einsatzkräfte vor Ort sind auf Leichenspürhunde angewiesen, die in dem weitläufig von Schlammmassen zerstörten Gebiet Menschen aufspüren. Auf Wasserbergungen und weitläufige Überschwemmungsgebiete sind die Freiburger Suchhunde spezialisiert.

Suchhundestaffel ist in Überschwemmungsgebiet unverzichtbar

Das Terrain in Katastrophengebieten, wie in Valencia oder auch im Ahrtal 2021, ist herausfordernd, da es für Menschen schwer zugänglich ist. Wo Ortungsgeräte an ihre Grenzen stoßen, sind die Hunde Dank ihrer außergewöhnlichen Spürnasen und ihrer Ausdauer unverzichtbare Einsatzhelfer.

Ein Freiwilliger übt mit seiner Hündin in einer Hausruine in Waldkirch (Kreis Emmendingen) den Katastropheneinsatz. Ein Bild aus der Anfangszeit der Suchhundestaffel, die seit 25 Jahren im Einsatz ist. dpa Bildfunk Patrick_Seeger

Dass die Hunde in Katastrophengebieten oft die Retter in der Not sind, ist das Ergebnis eines jahrelangen und geduldigen Trainings. Bei der Suchhundestaffel Freiburg arbeiten nur Ehrenamtliche, die mit ihren Hunden eine intensive Spezialausbildung durchlaufen haben.

Der Verein wird größtenteils über Spendengelder finanziert. In diesem Jahr feierte die Suchhundestaffel Freiburg ihr 25-jähriges Jubiläum.