Wie ein Freiburger nach der Flut in Spanien mit anpackt

Die Flut hält Spanien in Atem. Der Freiburger In̈aki Núñez ist in die Nähe von Valencia gereist, um Häuser von Schlamm zu befreien und sich um die Körper der Toten zu kümmern.

Die Flutkatastrophe beschäftigt die Menschen in Spanien noch immer. In̈aki Núñez aus Freiburg konnte nicht aus der Ferne zusehen und ist daher kurzerhand zu seiner Familie nach Picanya bei Valencia geflogen. Knapp 24 Stunden hatte er keine Informationen darüber, ob seine Familie vor Ort noch am Leben ist, so der 48-jährige Softwareentwickler im Gespräch am Telefon mit dem SWR. Er war gerade mit seiner Frau und seinen Kindern im Italien-Urlaub, als ihn die Nachricht über die Flutkatastrophe in Spanien erreichte. Sofort reist die Familie zurück nach Freiburg und er macht sich via Basel mit dem Flugzeug auf den Weg nach Valencia, schildert der Wahl-Freiburger.

Größtes Problem: Hilfe wird kaum koordiniert

In dem Ort Picanya, vor den Toren Valencias, ist wie an vielen anderen Orten, aktuell kein Strom verfügbar. Von fünf großen Brücken, die die Vororte mit Valencia verbinden, sei nur noch eine stehengeblieben. Die anderen wurden von den Wassermassen weggespült, so der 48-Jährige. Aus seiner Sicht ist das größte Problem, dass die Einsatzkräfte die Hilfe nicht koordinieren würden. Mittlerweile helfe die Armee zwar vereinzelt mit, aber die meiste Hilfe komme von den vielen Freiwilligen. Gemeinsam mit anderen Freiwilligen befreie er Häuser, Autos und Straßen von Schlamm und kümmere sich um die Körper der Verstorbenen.

Offizielle Hilfe ließe oft auf sich warten, so der Spanier im Gespräch am Telefon mit dem SWR. In vielen Häusern habe das Wasser Erdgeschosse komplett überflutet, es gebe viele Tote und viele Vermisste, so Núñez weiter. Nachdem das Wasser abgeflossen ist, stünde teilweise 50 Zentimeter Schlamm in den Straßen.

Es ist hart.

Gefühl von Zusammenhalt

In̈aki Núñez aus Freiburg weiß, dass die Leute vor Ort seine Hilfe brauchen. Er will ihnen zeigen, dass sie nicht alleine sind. Er berichtet auch von vielen Freunden in Freiburg, die ihn angerufen hätten, um Geld zu überweisen. Doch das sei nicht das Problem. Immer wieder bemängelt Núñez im Gespräch mit dem SWR die Koordination der Hilfe vor Ort. Der Softwareentwickler aus Freiburg berichtet aber auch von hoffnungsvollen Momenten.

Auch wenn die Leute sich nicht kennen würden, entstünde bei der gemeinsamen Arbeit schnell ein Gefühl von Zusammenhalt. Wenn alles nach Plan läuft, will er irgendwann nächste Woche zurück nach Freiburg reisen.

Spendenaktion aus Freiburg geplant

Die Deutsch-Spanische Gesellschaft in Freiburg wird zum Katastrophenhelfer: Sie organisiert aktuell eine Spendenaktion für die Flutopfer rund um Valencia. Der Verein will in den nächsten Tagen auch über die Stadt Freiburg zu Spenden aufrufen. Das Geld soll dem spanischen Katastrophenschutz zugutekommen. In der kommenden Woche soll die Spendenaktion dann richtig anlaufen.