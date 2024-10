Elisabeth Marx (2005) ist multimediale Reporterin im SWR Studio Freiburg. Sie studiert Politik- und Kognitionswissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Parallel dazu absolviert sie die studienbegleitende Journalismusausbildung an der katholischen Journalistenschule ifp in München.

Die Vielfalt Südbaden weckt ihre Neugierde. Egal ob es um Politik, Wintersport im Schwarzwald oder lokale Initiativen wie dem NS-Dokumentationszentrum in Freiburg geht.

In ihrer Freizeit

Aufgewachsen an der Weser in Bremen und der Elbe in Dresden hat es sie nach einem Freiwilligendienst in Schweden zum Studium an die Dreisam verschlagen. Wenn sie nicht in der Uni, im Studio oder mit dem Mikrofon unterwegs ist, zieht es sie in die Natur und Weltgeschichte: mit Rennrad, Backpack oder Ball am Fuß.